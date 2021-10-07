《鱿鱼游戏》删除名片画面 导演松口第二季计划

（综合讯）韩国人气剧集《鱿鱼游戏》全球爆红，剧中名片上的电话号码有很多人因好奇心使然打过去，造成数名手机与该号码相似的民众因而受骚扰，在韩引起争议。经过将近三周的上架时间，Netflix前天（5日）证实决定将名片画面删除。

英国《独立报》找到Netflix全球发言人，对方坦言：“为了保护电话号码主人的隐私权，《鱿鱼游戏》第一集部分画面将会被删掉。”而报道内容所指的争议画面，就是名片背后印上的电话号码。据报道，现多数的国家与地区已在做剪辑画面的工作程序。

关于电话号码真实存在一事，《鱿》剧导演黄东赫曾解释当初真的找了一组打不通的号码，没想到，韩国手机拨出机制会自动加上010，进而发展出料想不到的事故。

此外，导演对于是否拍摄《鱿》第二季，过去表示暂无计划，但随着第一季热播，情况似乎有所改变，他和李政宰前天上韩国新闻节目“News Room”，两人首度松口提到第二季的计划，消息一公开，立刻引来韩网友赞声连连。

黄东赫更提出了初步想法，直指可以安排“为何来我家”“打陀螺”“跳房子（跳格子）”等游戏加入。至于故事内容，导演说：“如果真的要拍第二季，也许会对警察‘俊昊’的生死与游戏负责人‘假面男’加以说明。”