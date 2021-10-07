《生死交战》Rami Malek：不让口音和国籍定义反派

007系列最新电影《生死交战》（No Time to Die）日前正式上映，男主角Daniel Craig第五度也是最后一次出演James Bond这个角色，与奥斯卡影帝Rami Malek饰演的反派Lyutsifer Safin精彩交手。

最新一集的故事从James Bond在牙买加过着退休生活开始，某天有位他在中央情报局的前同事前来寻求协助，希望他能救出一名被绑架的科学家，但对手是极度危险的恐怖分子和头目。

zaobao.sg线上专访主演反派的Rami Malek，请他谈谈角色和与Daniel的合作。

压力山大 庆幸曾出演《Bohemian Rhapsody》

要参与如007这类型的系列电影已不简单，还要诠释一个头脑冷静但心狠手辣的大反派，其压力可想而知。Rami Malek受访时表示，庆幸自己曾出演过《Bohemian Rhapsody》中的男主，乐团Queen的主唱Freddie Mercury，不然或许也难以承受出演此反派的巨大压力。

对于角色，Rami表示这个反派在某个程度上觉得自己与James Bond是同一种人，只是用不同的方式去处理事情。他表示，这个角色非常偏执，但同时又崇尚优雅且拥有傲人自尊心，与他所作所为其实有些出入。

但谈及角色背景设定，他表示与导演有共同理念，就是反派不应该被国籍、口音和肤色等狭隘地定义。Rami表示这也是他们极力想打破的刻板观念。

Rami Malek在《生死交战》中饰演一个冷静也冷血的反派。（截取自官方YouTube）

Daniel与James的同与不同

访问中zaobao.sg问到Rami是否曾将Daniel错当James Bond，他表示两人间其实有非常多相似之处。他解释，两人对工作的投入和高度认真是非常相似的，而且并没有要炫耀自己能力的意思，而是想要尽全力将事情做好。

“Daniel在片场时有时会让人觉得有压力，但是那是好的。他会确保每个细节都做到最好，而作为领导人的这部分特色与James Bond非常相似”，Rami受访时表示。

电影《生死交战》已在全岛上映。