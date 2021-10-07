香港两台代言较量 TVB靠陈自瑶恶战ViuTV“花样”艺人

香港电视台ViuTV捧出高人气的12人男团Mirror后，为当地娱乐圈注入新血和生气之余，也制造更激烈的竞争。根据港媒体截至8月初的统计，香港电视艺人的广告代言方面，男艺人的四甲宠儿地位一举被Mirror囊括，连女艺人方面，TVB也保不住优势，被ViuTV花样百出乘虚而入，敲响警钟。

Mirror三年前组团，今年爆红，各大型品牌都争相找他们代言，成为圈中新一代的“吸金王”，抢掉不少大咖艺人的广告，包括陈奕迅、周柏豪等。

Mirror成员姜涛 个人有40个广告

据统计，Mirror全体成员接逾100个广告，其中最高人气的姜涛个人独享40个，接着是凭电视剧《大叔的爱》顺势而红的卢瀚霆（Anson Lo）和吕爵安（Edan）各20个，江爗生（Anson Kong）以15个紧随其后。Mirror牢牢掌控代言优势的局面，只能让陈豪、陈展鹏、马国明、王浩信等TVB众阿哥眼红。

沈殷怡16个代言 荣登ViuTV广告女王

女艺人方面，以16个广告大幅抛离对手的竟然是在外地知名度相对不高的ViuTV女艺人沈殷怡，27岁的她受力捧下拍剧、主持、唱歌三管齐下，代表作有《娱乐风云》《黑市》《男排女將》《太平文身店》等，不知有否在价码上具竞争力，现在俨然是ViuTV一姐的姿态。

第二名有两位，各接五个代言。TVB代表是出道多年还在“上位”的陈自瑶，而不是一线花旦，令人意外。陈自瑶过去都凭“王浩信的黑脸太太”形象为人熟知，在媒体上的新闻多是“婚姻状况受疑”，但她今年突然发力，在《好声好戏》《识货》两个真人秀中都捧走冠军而人气急升，没想到在这次的广告争夺战中做了TVB代言一姐。不知TVB几时开新剧捧她做女一？

另一个亚军也是异军突起的另类艺人。ViuTV今年推出玄学节目《七救星》，主持人是出生于马来西亚、在新加坡成长、当过记者的风水师艺人七仙羽，她以一口“半咸淡”广东话迅速出位，一年之间抢到五个代言，可见其受欢迎程度。

第四位在大家眼中也是“不按牌理出牌”的人——即捧出Mirror的49岁幕后人黃慧君，她之前监制选秀节目《全民造星》系列，Mirror成立后她兼当经理人，是组合走红的幕后功臣，被外界昵称“花姐”。她在节目中形象火爆，让人留下深刻印象，连TVB也在综艺节目中模仿她。她接到四个代言，比TVB阿姐级的胡定欣、李佳芯还多。

两台恶战延伸到歌坛

ViuTV和TVB的恶战也延伸到歌坛。Mirror在组合方面所向无敌，这两年各成员开始推出个人唱片。继姜涛、柳应廷去年出位后，今年轮到吕爵安出战，表现势如破竹，得奖机会很大。

TVB不甘落后，之前紧急推出选秀节目《声梦传奇》，冠军炎明熹出炉后也被力推出专辑，虽然以新人表现来说也很出色，但毕竟时机较迟，得奖概率方面暂时处于劣势。