韩国女星IG排行榜 《鱿鱼游戏》郑好娟冲上第二

（首尔讯）韩国演艺圈竞争激烈，近期Netflix韩剧《鱿鱼游戏》女主角郑好娟（郑浩妍）爆红，异军突起，打乱一池春水，在IG女演员人气排行榜当中硬生生超越宋慧乔和李圣经，来到第二名的位置。

27岁郑好娟的真实身分是曾经踏上纽约、伦敦、米兰、巴黎等四大时装周伸展台的超级名模，被世界模特网站评选为全球排名前50的超模之一，看似瘦弱的外表之下，其实隐含着坚强的时尚态度，被不少年轻人奉为偶像，至今IG人气仍旧持续不断地攀升，从早先的40万到昨天冲破1300万，今天（10月7日）截稿前又飙升至1560万，成为韩国女星第二名，令不少人都跌破眼镜。按照这样的涨势，明天大有可能拿下第一名。

从女团miss A成员身分出道，秀智是团体当中最亮眼的一颗星，单飞之后投入戏剧圈，凭电影《初恋筑梦101》赢得“国民初恋”的美名，每部戏剧都备受讨论。去年《Start-Up：我的新创时代》爆红让她的演技终于被看见，IG粉丝也超越1650万，成为排行榜冠军。在即将上映的电影《Wonderland》，她与汤唯、朴宝剑合作，让粉丝们期待，但目前IG粉丝榜的冠军很可能保不住了。

第三名是李圣经，粉丝数1290万。她的代表作是《举重妖精金福珠》，还与同剧演员南柱赫擦出短暂的爱火，恢单后的她去年在《浪漫医生金师傅2》饰演女主角，人气不断节节上升。

第四名是宋慧乔和朴信惠并列，粉丝数1200万。

即将在今年11月迎来40岁生日的宋慧乔，与宋仲基离婚后的首部电视剧是与张基龙搭挡主演的《现在分手中》，到时可能再冲击粉丝数。

朴信惠代表作多，稳坐“韩剧女王”宝座，只是近期作品表现平平，只能期待下一部作品再爆。