伙记办大事（首播）

8频道 晚上9.00

警匪律政港剧。数宗曲折案件，促使交通部意外调查组总督察欧阳聪（欧阳震华饰）与重案组警司徐曦怡（万绮雯饰）紧密合作，两人惺惺相惜。常笑（陈滢饰）认定欧阳聪拆散自己的家庭，对他怀恨在心。欧阳聪曾向已离世的常母承诺会忍让常笑，他发现常笑跟律师戴政君（马德钟饰）、社团老大戴政仁（敖嘉年饰）越走越近，欧阳聪和同事秦永熙（杨明饰）想引领常笑返回正途，盯上戴氏兄弟……

味道中山

8频道 晚上10.35

讲述广东中山地区传统饮食的纪录片，传播岭南地区的饮食风俗，当地人以不同的方式捕捞水中食材，用最简单的方式做最新鲜的菜肴。

鬼片：惊吓现场 Warning: Do Not Play

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上9.30

韩国导演美贞（徐睿知饰）想拍摄新的恐怖片，却苦无灵感。她开始调查一部由鬼拍摄的神秘电影，还将过程写进剧本。美贞的生活开始发生许多奇怪的事，电影和真实生活之间的界限越来越模糊，将她推向无法预测的结局……

与君歌 Stand By Me（首播）

Hub娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上10.30

讲述身处敌对阵营的双生姐妹程若鱼（张予曦饰）、烟织（宣璐饰）宿命般重逢，并与大兴“少年天子”齐焱（成毅饰）、珖王（韩栋饰）一同卷入朝堂风云，共同蜕变成长的传奇故事。