回顾15位港姐冠军 多数幸福 也有人生病有人落魄

又一位香港小姐诞生了。中葡混血儿宋宛颖未来会有什么作为，要等时间揭晓，不过她的妈妈文宝雪是1990年澳门小姐亚军，1991年参选国际华裔小姐时，和以港姐冠军身份参选的袁咏仪同届。这不禁勾起人们的回忆，不知过去的港姐冠军现在过得如何？

过去十年，已经在演艺圈熬出头的冠军有2011年朱晨丽、2013年陈凯琳和2016年冯盈盈，她们都已经在TVB电视台做到女主角了。

可是，在更早的20年，即1990年至2010年的港姐冠军们哪里去了？zaobao.sg记者搜寻到，那些年当中，有六位冠军和演艺圈没有什么缘分，名气不大，包括还在TVB浮沉的2010年陈庭欣，以及已退圈的2009年刘倩婷、2003年曹敏莉、2002年林敏俐、2000年刘慧蕴、1997年翁佳穗。

至于其他留下名声——无论正负好坏——的港姐冠军有谁，且让我们从2008年起倒数回顾！

2008年：张舒雅（36岁）

张舒雅创下多个纪录，除了竞选史上身高最高，她也因为工作态度懒散，成为首个没有为新任香港小姐加冕，以及没有参加国际中华小姐竞选的冠军，被网民讥讽是历来最没责任心的港姐冠军，匆匆离开TVB后转当模特儿去了。

张舒雅留下多个不良纪录。（IG）

2007年：张嘉儿（38岁）

当选时被网民喊“猪扒”，可想而知演艺事业也平平。婚后样子突然进化，被赞变漂亮了。他的丈夫是金融才俊，如今女儿已两个。

张宝儿终于撇掉“猪扒”丑名，还多了两个可爱的宝贝女儿。（IG）

2006年：陈茵媺（40岁）

入行就被TVB力捧，却选择在2013年嫁给陈豪，“三年抱三”，当全职家庭主妇当得很开心呢！

陈茵媺放弃当一线花旦的机会，宁可为陈豪生下三个小孩。（IG）

2005年：叶翠翠（40岁）

拍过20多部TVB剧，机会不少，但始终缺乏星运。与建筑师男友婚后生下三个儿子。被TVB要求减薪后解约，转当网红，面簿有超过25万粉丝。

叶翠翠转当网红，家庭和事业一样成功。（IG）

2004年：徐子珊（42岁）

签约TVB后上到当家花旦位置，产量很多，代表作有《溏心等暴之家好月圆》《潜行狙击》《法证先锋3》《雷霆扫毒》等，可惜始终与大奖无缘。她2015年突然离开TVB，往多面发展，包括签约王祖蓝专攻大陆市场、当珠宝设计师，去年无预警宣布息影，并要到欧洲修读心理学博士，与娱乐圈彻底断联。

徐子珊近年的一些动向都出人意表。（互联网）

2001年：杨思琦（43岁）

入行后以甜美形象当上女一，但分手多年男友新闻对形象有伤，过后她在未公布“谁是经手人”情况下连生一对儿女，事业上更勇于尝试，出写真发唱片，活跃得很。

杨思琦和神秘老公生了一男一女。（IG）

1999年：郭羡妮（47岁）

出道后被力捧，不久便当上女一，代表作有《寻秦记》和《古灵精探》系列。她低调嫁给了中国大陆导演兼武术指导朱少杰，婚后育有一女，为了专心照顾家庭而退隐。随着独生女慢慢长大，她又复出工作，跟ViuTv合作新剧。

郭羡妮和老公、女儿合影。（互联网）

1998年向海岚（47岁）

加入TVB后发展不错，曾担任女主的电视剧代表作有《凤舞香罗》《无头东宫》《杨贵妃》等，近年复出样貌似乎有所进化，网民称她冻龄、逆向生长，难得TVB、亚洲电视和ViuTv都来邀约。

向海岚的样貌冻龄，又似有所进化。（互联网）

1996年：李珊珊（44岁）

曾被力捧当女二，但很快隐退，久违多年，年初终于复出到电台主持节目，公开对抗及摆脱惊恐症的经历。她曾经时常觉得呼吸困难、突然心跳加速，甚至眼前会出现“雪花”幻影。

李珊珊年初复出主持电台节目，分享自己的患病经历。（互联网）

1995年：杨婉仪（51岁）

演过《真情》《戇夫成龙》等不少经典剧，离开TVB后跟丈夫一起做生意，可惜理财不善，搞到官司缠身，被追讨过上百万新元欠款，甚至必须抵押港姐后冠。卸下阔太身份后，去年底带着一对子女去到美国从零开始，兼职教英语的同时，与女儿一起摆摊卖耳环，老公不见身影，使她的婚姻状况成疑。

杨婉仪夫妻婚姻状况成疑。（互联网）

1994年：谭小环（49岁）

在TVB超过15年，少当主角但有一定名气，婚后和老公转战饮食界，在铜锣湾的鱼蛋摊广受报道，形象接地气，近年经营茶餐厅，力战冠病病毒，业绩不错。

谭小环的鱼蛋摊上过许多媒体报道。（互联网）

1993年：莫可欣（52岁）

打败郭可盈封后，被评学历更胜样貌，演艺事业不佳，和方中信结婚至今，家庭幸福。两人育有一女。

莫可欣和方中信育有一女。（微博）

1992年：卢淑仪（48岁）

才进娱乐圈没多久就被李克勤“私有化”当贤妻，从此相夫教子。近年一对儿子长大了，她就多出外行山，保养得相当不错。

李克勤（右起）和卢淑仪，配彼此的母亲出外用餐。（IG）

1991年：郭蔼明（54岁）

和老公刘青云仍是令人称羡的恩爱夫妻，阔别电视圈15年依旧不复出，让观众非常怀念。

刘青云和郭蔼明是圈中模范夫妻。（互联网）

1990年：袁咏仪（50岁）

永远是最会演戏的港姐冠军，手握多个影后奖座，至今仍有人气，和老公张智霖轮流到中国大陆上综艺节目“抢钱”。