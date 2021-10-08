TVB台庆剧《唐人街》再次榜上无名 陈展鹏或无缘视帝

《拳王》和《十月初五的月光》定档第二轮台庆剧，拍罢两年，备受瞩目的《唐人街》再次榜上无名，“收视福将”陈展鹏或无缘问鼎视帝。

日前本报抢先报道，《星空下的仁医》和《换命真相》已经被列入首档台庆剧，昨天又获悉《十月初五的月光》与《拳王》经定档为第二轮的台庆剧，并分别在11月22日及23日登场

令人意外的是《白色强人2》、《金宵大厦2》和《唐人街》三部备受期待的大制作无缘今年的台庆档。

三部剧集当中，2019年5月拍罢的《唐人街》可说是一波多折，这部由陈展鹏、唐诗咏、姚子羚、王君馨、陈山聪等主演的民国功夫剧，以叫好叫座的《城寨英雄》《同盟》的台前幕后班底打造，该剧原定去年9月21日播映，岂料却临时被抽起，改播出马国明、高海宁的《C9特工》。

对剧集被抽起，当时TVB回应称是配合剧集全球同步播映，因此在技术上需进行调整，只好先将《唐》剧押后播映，至于确切的播映日期，目前尚未决定。

事隔一年，剧迷满是期待《唐人街》能在今年的台庆月播出，再加上剧中主角陈展鹏日前出演的《逆天奇案》取得高收视，还因此被称为“收视福将”，理应打铁趁热，然而事与愿违。

由于台庆剧向来被视为是视帝视后的前哨战，《唐人街》再被延档，看来陈展鹏无缘问鼎视帝。

对于《唐》何时播映？本报尝试向TVB了解，至今仍未回复。

陈展鹏。（图 / 互联网）

《十月初五的月光》备受关注

《拳王》和《十月初五的月光》定档台庆剧，一般预料后者将备受关注。

黎耀祥、姚子羚和张振朗等主演的《拳王》，讲述的是张振朗为给哥哥报仇，决定挑战已经拥有多间健身房的拳坛人物，而剧中黎耀祥是过气拳王，角色与之前的《杀手》大同小异，再加上8年前TVB曾经以此题材拍摄同名剧集《拳王》，当年该剧由郑嘉颖、黄浩然主演，相信难以吸睛。

相比之下，《十月初五的月光》较有看头，虽然是翻拍当年佘诗曼、张智霖和薛家燕主演的经典同名剧，但剧中角色“初哥哥”和“祝君好”至今叫人印象深刻，不过，它是否能出位，这就得看换上一批新晋演员胡鸿钧、何依婷和罗天宇三人是否能将“初哥哥”、“祝君好”和“司徒礼信”诠释得更上一层。

《白色强人2》《金宵大厦2》明年重头戏？

《白色强人2》不被定档今年台庆剧，有传是因与本月18日播映的《星空下的仁医》同属医疗剧，避免题材重合，TVB高层最终决定“忍痛割爱”。至于《金宵大厦2》，因是中国合拍剧，有说必须与当地同步播映，目前尚未过审。

不过，香港媒体报道，这两部剧集将被列入TVB明年的重头剧，是否如此？本月22日该台将复办的常年《节目巡礼》自有分晓。