TikTok视频遭盗用 黎沸挥面簿讨公道

TikTok 视频被盗用，本地音乐人黎沸挥在面簿揭发，讨公道。

本报月前报道，黎沸挥近日也玩起TikTok，自8月起制作了好几个视频，不但获得至少超过几十万人的观赏和点赞，追随者也非常国际化，包括越南、印度尼西亚、马来西亚等地的网民。

不料，他制作的视频近日被网友发现有人盗为己有，转帖在自己的TikTok账号，再分享出去，黎沸挥获悉后，昨天在面簿揭发，并要求该名网友即刻删除被盗用的视频。

沸挥昨晚告诉《新明日报》，自己原先不知道视频被盗用，而是有好几名自己的追随者告知，过后他进入该男子的账号查看，发现自己制作的视频除了被删除原有的水印之外，其余的文字等一字不露转发，企图鱼目混珠，混淆网民的视线，误以为这是他（盗用者）的创作。

沸挥说，他不介意网民转发他的视频，但至少在转发的过程中标志（Tag）或知会他，“该名男子不但没知会和tag我，还明目张胆将我制作的视频删除了水印，再转帖在自己的TikTok账号，让人以为这是他的制作。”

已写电邮给TikTok揭发

沸挥在该男子的各个社交平台留言，要求他立即删除所有被盗用的视频，但该男子始终无动于衷，“也有不少网民在他的社交平台要求他删除，他竟然删除网民的留言。”

沸挥也透露已经写电邮到TikTok揭发此事，目前正在等待回复。

但令沸挥不解的是，该男子还获得TikTok的蓝V认证徽章（Certified），“虽然我不清楚该如何获得这个认证徽章，但若是盗用他人的视频来混淆网民，以寻求更多的追随者，又怎么可能获得认证呢？”

根据记者了解，要获得TikTok的蓝色认证徽章，用户必须在自己的视频上非常活跃和参与度极高。