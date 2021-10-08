《鱿鱼游戏》演员上美国脱口秀 郑好娟秀英语成全场焦点

（综合讯）Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》席卷全球，强攻90国排行榜榜首，热潮持续延烧。李政宰昨天(10月7日）率领朴海秀、郑好娟（也译郑浩妍）和魏河俊登上美国知名脱口秀《吉米法伦A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），饰演脱北玩家“姜晓”的郑好娟褪去剧中邋遢形象，以黑色削肩洋装亮丽登场，举手投足散发专业模特儿的架式，还秀流利英语，成为全场焦点。

李政宰、朴海秀、郑好娟和魏河俊以连线方式接受主持人吉米法伦视讯访问，吉米法伦拿着剧中的木头娃娃问：“这个变态机器人是谁？”曾站上世界四大伸展台的郑好娟以一口流利英语解释：“我们小时候上学的课本有两个角色，1个是男孩，名叫哲秀，1个是女孩，名叫英熙，它就是那个女孩。”

朴海秀儿被叫‘鱿鱼宝宝’

朴海秀日前喜获麟儿，他在节目中接受大家的祝贺，并透露：“很神奇的是，《鱿鱼游戏》是9月17日韩国时间下午4点上线，而我第一眼见到儿子是3点50分。对我来说是福宝、祝福，所以身边的人都叫他‘鱿鱼男孩’、‘鱿鱼宝宝’。”

主持人问朴海秀何时感受到高人气，他以英语笑答：“Right now（现在）！我见到吉米哥（Jimmy Brother）了！”逗得吉米开心大笑。

李政宰也一改剧中颓废形象，穿上笔挺西装，非常帅气。他分享第一集与郑好娟相撞那幕，原本只要把咖啡捡起来还给对方，他却猛插吸管的即兴演出，让郑好娟一直低头忍笑，边说还学她做出忍到双肩在抖的模样，逗得观众大笑。

四人在节目中玩起“温和版”《鱿鱼游戏》，比赛打手掌、剪刀石头布等游戏，最后是挑选汤匙大小运鸡蛋，最先通过终点线即获胜。魏河俊运气最差选中最小的汤匙，跑到一半就掉了鸡蛋，结果由李政宰胜出，四人童心未泯，乐在其中。

中国60多个网站 非法播放《鱿鱼》

《鱿鱼游戏》掀起全球追剧热潮，而据《韩联社》报道，韩国驻中国大使公开指出，“中国目前有60多个网站非法播放《鱿鱼游戏》”，已向大陆官方正式提出要求改善。大陆方表示，“深有同感，会一同为了保护智慧财产权而努力”。

《鱿鱼》有资格角逐艾美奖

《寄生上流》去年在奥斯卡赢得最佳电影、导演等4大奖，现在轮到《鱿鱼游戏》成为美国当地热话。美媒Variety报道，主办艾美奖的电视学院发言人称，《鱿鱼游戏》虽然是韩剧，但根据美国公司Netflix的指引制作并在美国发行，所以具备竞逐艾美奖的资格。