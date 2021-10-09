本地音乐人黄宇哲异地发展 靠“厚脸皮”打开机会大门

图片由受访者提供

本地音乐人黄宇哲（Hubert）8日推出新歌《下个路口等爱》，他接受《联合早报》访问时笑言，这几年都在为其他歌手写歌，终于抵不住自己的歌瘾。

黄宇哲2015年发了第一张同名EP，之后到台湾待了四年，发展幕后音乐工作。他后来搬到北京，前年圣诞回新度假，没想到之后暴发冠病疫情，就一直留在本地。

黄宇哲为台湾网红组合“那对夫妻”写的歌曲《妮妮》大红，让他对全职做音乐有了信心，所以大学毕业后就搬到台北。他说：“我敲了很多唱片公司的门，从台北敲到高雄。‘那对夫妻’很帮我，把我推荐给很多人，我开始接到蛮多案子。”

他第一首卖给歌手的作品，是台湾女歌手林芯仪的《还敢不敢》。之后香港歌手陈晓东与“那对夫妻”联手推出歌曲《不懂爱你》和《爱七手册》，也是黄宇哲的创作。

在台湾四年后，黄宇哲决定到北京闯一闯。“出发前，我发了五六十个短信给那里的音乐人，跟他们介绍自己，希望能约见面，结果只得到三四个回复。”

常吃闭门羹

黄宇哲在中国卖出的第一首歌《过客流星》，是写给一名网红刘至佳，而且是在五六个小时内完成。他说：“我半夜12点接到对方制作人的短信，他传了一首曲给我，要我填词，说隔天早上8点要录音。”

在异地发展，要自己积极找机会，也常吃闭门羹，他认为是很好的经验，自嘲练就了“厚脸皮”个性，更因此得到一个宝贵的合作机会。

他与记者分享三四年前在台北时，他听说有一位到台湾参加金马奖的中国大陆电影监制在为新片《岁月忽已暮》找歌曲创作人，他就到对方下榻的酒店大厅等候。“我不知道他的样子，看见‘可能是他’的人就上前询问，从早上8点等到下午5点，终于等到。金马奖结束隔天，他叫我陪他逛逛，我带他去了九份，我们在咖啡馆喝咖啡时，他说我很有诚意，决定让我写电影主题曲。我喜极而泣。”

《岁月忽已暮》由张子枫、姜潮、宋威龙领衔主演，今年6月推出，黄宇哲作曲的同名主题曲由中国女子双人组合“房东的猫”演唱。

卖歌给华晨宇、张碧晨等

黄宇哲原本打算在北京发展，岂料被疫情打乱计划，但也塞翁失马，焉知非福。“以前除了做音乐，也要忙社交，建立关系，但留在这里的一年多，我更专注于创作和制作，不断地钻研新的曲风，卖了好些歌曲给大牌歌手。”过去一年，他卖了歌曲给华晨宇、火箭少女、硬糖少女303、张碧晨等。

提到华晨宇，他特别兴奋。“我一直很喜欢华晨宇，一直想跟他合作，《飞行指挥家》被他选中时，我喜出望外。”

这次推出的新歌《下个路口等爱》，原本也是写给华晨宇的，但作品完成后，他觉得不适合华晨宇，就决定自己唱，并邀来中国作词人张鹏鹏填词。张鹏鹏的代表作有林宥嘉《拥有》和《傻子》，郁可唯《倒流》和《没空寂寞》等。

疫情期间，他也努力经营社群媒体，目前在TikTok有56万粉丝，在中国抖音也有47万粉丝。推出《下个路口等爱》，他说也是要以歌曲回馈粉丝的支持。

问他会拍MV吗？他笑说：“要先减肥。疫情期间留在家里，被妈妈喂胖了！”