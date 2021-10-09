《长津湖》票房达6.85亿 登中国历史片票房冠军

（中国讯）据灯塔专业版数据，截至10月7日18时57分，国庆档总票房达到43.2亿元（9.08亿新元），超过去年国庆档（10月1日-8日）39.67亿（8.34亿新元）的票房成绩。两部主旋律大片《长津湖》和《我和我的父辈》合力贡献了近95%票房，最亮眼莫过于陈凯歌、徐克、林超贤三位导演联合执导的抗美援朝电影《长津湖》。截至10月7日18时57分，《长津湖》累计票房已达32.59亿（6.85亿新元），观影总人次超6896万。在国庆档期（10月1日-7日）内，档期票房31.54亿(6.63亿新元)，占国庆档总票房的73%。

《长》也打破了多项中国影史纪录，10月7日9时32分已打破《八佰》票房纪录（约6.54亿新元），成为中国影史历史题材电影票房冠军，跻身中国影史票房前10，并以超过4.78亿美元（约6.48亿新元）的全球总票房暂列2021年度全球票房第四名。

幕后揭开制作秘密：

揭秘1：服装造型下了哪些功夫？

服装造型师陈同勋说根据每个角色的不同性格，打造他们不同的穿衣风格；按照战争的要求，把每个角色的衣服做旧，仅易烊千玺一个人衣服做旧的数量就将近百件。他说服装造型的前期工作非常繁杂，在服装的色彩、材料、做旧程度上都做了详细的沟通：“为了在造型上更加真实，造型部门还找了一些人，让他们在零下20℃的天气下试验，观察在这种气温条件下，皮肤会有什么样的质感。”

揭秘2：片中坦克如何打造出来？

影片中，在朝鲜的“半山民宅”有一场坦克大战的戏，片中坦克都是仿效真坦克做出来的，监制黄建新说，国内没有现成的美式坦克道具，基本都是苏式坦克，片中所有80多台坦克，必须要重新做。总制片人于冬说，部分坦克为拖拉机改装： “坦克是用拖拉机敲出来的，履带都做得一模一样，有的只是敲个壳子就行，不动；有的是要开动的。”

揭秘3：爆破场面如何把人‘炸飞’？

动作指导林峰说，动作设计要符合人物特性。他也说这部戏在动作设计上最大的挑战是，要在真实基础上，把观赏性提到最极致，让观众能有身临其境的感觉。“比如一个爆破，把人给炸飞了，还是需要用钢线来帮助演员，否则真正的爆破溅出来的火球、飞溅物等，会伤到武行或者演员，所以就会用钢线来帮助演员更快速地离开爆炸现场，正好也增强了爆炸的巨大威力。”

完整报道，请翻阅2021年10月9日《联合晚报》。

