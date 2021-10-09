在本地发展近30年 郭亮最穷时只剩2元

来自中国上海的郭亮在本地发展近30年，在演艺圈闯出一片天，不过他在《权听你说2》中透露，自己也曾经历过低潮期，短期坐过冷板凳，一度想转行。

《权听你说2》昨晚上线最新一期，嘉宾是本地综艺阿哥郭亮。郭亮在节目中提及当年来狮城的经过，他表示上个世纪90年代的中国，年轻人向往出国见世面，恰好电视台到中国招聘主持人，让郭亮抓住了机会。

毕业于上海戏剧学院表演系的郭亮从几千人中被选中前来狮城开启演艺事业，在电视台一呆20多年，和他当年一起来的艺人大多都已离开，但他从没想过离开电视台。

他坦言从工作上得到满足感，除了不断有进步和挑战外，薪水也一直有涨，也透露当年薪水只有1500元。

在本地主持多年，直到2009年郭亮凭借《艺点心思》首次获得当年红星大奖最佳综艺主持人奖。他坦言也需要受到奖项的认可。但自己在工作上也经历过真正的低潮期。“坐过冷板凳，太太还让我去考驾照，那时的房产经纪资格证书还可以用华文考试。”

不过郭亮说，没有去考任何证书，而低潮期很短，自己也不知道坐冷板凳的原因何在。

他也提到，刚来新加坡时，由于要置办许多家当，最穷的时候身上只有2块钱。而人生最难熬的一段时间是太太怀孕以及得了产后抑郁症。

郭亮说太太的抑郁症长达好几个月：“她觉得我的的工作不牢靠，随时会失业，那时候真的百口莫辩，我怎么证明我会一直赚到钱嘛。”

他希望观众对抑郁症的朋友要有耐心，不要急着解释。那时自己就是太年轻，一直想对太太发脾气，幸好当年父母有来本地照顾，一直压制他，一家人才算熬过低潮。

节目组播放爸爸的视频，弄哭郭亮。（视频截图）

被爸爸视频弄哭

参加老搭档权怡凤的节目，郭亮坦言互相知道采访的套路，但最终还是在权怡凤面前卸下防备心理，被远在上海的爸爸的一段视频弄哭。

因疫情关系，郭亮已一年多没有回上海探望爸爸，几年前妈妈病逝后，郭亮一直担心爸爸的身体健康。节目组则惊喜安排录制了一段爸爸的视频在节目中播放，郭亮听着听着，最终还是忍不住流下了男儿泪。

他说：“现在最不敢想的事情，就是怕父母不在了……”对他而言，父母是精神的支柱，只要父母健在，做孩子的就不觉得孤单。相反，自己也是儿子的依靠，所以他和太太一直彼此提醒，健康最重要。“我们也是别人的一颗大树，就要想办法挺住。”