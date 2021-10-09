加盟《我们的歌3》 吕方：还会继续唱

（综合讯）加盟《我们的歌3》，掀起广大观众的回忆杀，久违了的吕方说，唱了40年，还会继续唱下去。

近年来甚少在荧光屏亮相的吕方，这次参与《我们的歌3》确实叫人感到意外，去年结婚并升级当爸爸的吕方，日前在接受访问时谈到为什么会参加《我们的歌3》，他坦言：“我割舍不下对唱歌的眷恋，希望能用一首首老歌，联系起与我一起成长的老歌迷，共同回忆那些最美好的曾经。也希望年轻歌迷听我的歌，让他们知道那个曾经的金曲时代。”

说到这次重回舞台，57岁的吕方非常明白自己适合做什么，也知道自己在做什么。尽管这些年他几乎“销声匿迹”，不过，他说一点也不在意被标上“平淡低调”的标签，访问中，吕方还透露，借由这次参与《我们的歌3》后，他接下来将把工作重心放到内地，计划推出新歌以及举办巡回演唱会。

唱了40年歌的吕方说，他不仅没想过退休，还准备再攀高峰，“只要我唱得动，就会继续唱。”

积极减肥 照顾好身体

阔别舞台多年，荧光屏所见的吕方发福了不少，他说，这也是他的最大烦恼。

吕方说：“我是个吃货，而且爱吃重口味的，所以很容易肿和胖。”

为了健康，吕方决定积极减肥，目前他在上海录制《我们的歌3》时，在谭咏麟的介绍下，接受了中医推拿，他开玩笑地说：“果然有效，以前我的双下巴像是‘弯弯的小河’，我推了三次，‘小河’就变‘小溪’了。”

不过，他认真地说，自己以后会多做运动、努力减肥，“我这个年纪已经不喜欢夜生活了。健康最重要，我要运动、早睡早起，保护好自己的身体。”

吕方去年结婚并喜获一女。（图 / 互联网）

等女儿长大和她合唱

去年，吕方完成了两件人生大事：与女友完婚，并在同年喜获一女。疫情期间工作减少，吕方顺理成章留在家中带女儿，“虽然家里有阿姨，但我也会帮孩子换尿布、洗头。她刚出生的时候，皮肤软软的，像豆腐一样，别人不敢碰，我就帮她洗澡。”

吕方也坦言女儿出世后，让自己变得成熟了，“我的心态有点改变了，不会再像过往那样什么都觉得无所谓，现在希望自己能够把身体保养好，多看看她，陪伴她更长时间。听说女儿一般都比较粘爸爸，我现在要多做运动，不然以后她跟我玩的时候我就跑不动了。”

吕方还有个心愿，他说：“等她长大之后，我可能会跟她合唱。”

《我们的歌3》，每星期天晚上9时东方卫视播出。