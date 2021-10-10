筑梦情缘（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午5.00

1920年代，建筑匠人沈其南（霍建华饰）与傅函君（杨幂饰）克服困难与质疑，坚守匠心，在建筑营造与设计领域取得成就，并推动中国建筑业革新与发展。

空中访民情2021

8频道 晚上9.00

冠病疫情打乱国人的生活常态，各行各业面对重重挑战，大家得和病毒共存。节目将邀请各部部长和不同领域的嘉宾，一起讨论疫情新常态的课题，包括工作与经济，社会的数码包容性，心理健康，弱势群体，环境和永续发展，以及如何与冠病共存。

螃蟹的征途（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午4.30

俗话说“螃蟹上桌百味淡”，古往今来螃蟹的吃法五花八门，节目讲述螃蟹与中国人餐桌之间的故事。

追踪大怪物第4季 Chasing Monsters S4

BBC Earth（星和Ch407） 晚上9.00

极限冒险家兼钓鱼大师Cyril Chauquet踏上史诗级的探险旅程，前往偏远之地，追寻更多神秘又危险的水中怪物。他勇敢面对短吻鳄、巨龟与毒蛇的攻击，让观众一窥这些迷人生物栖息地的样貌。

朝花夕拾·芳华绝代

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：胡杏儿、郭羡妮、江欣燕。真人真事改编，香港演艺界天后梅艳芳于2003年逝世，电影以她的遗物在十年后被送去拍卖的逸事，串联起几名乐迷的故事，同时穿插描述已故天后与好友Ann相识于微时的日子。