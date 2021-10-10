亚洲电影大奖 刘亚仁再夺影帝 张艺谋得最佳导演

（综合讯）第15届亚洲电影大奖（Asian Film Awards）继去年起移师韩国釜山举办，前晚在天堂饭店颁奖。刘亚仁再下一城勇夺影帝，影后由《间谍之妻》的日本女星苍井优拿下，李炳宪获颁卓越亚洲电影人奖。童星出身的17岁金玄彬则以台湾片《无声》抱走最佳男配角。最佳电影颁给日本名导黑泽清的《间谍之妻》，中国导演张艺谋以《一秒钟》夺最佳导演，该片女主角刘浩存则获最佳新演员。

刘亚仁在《收尸人》没有一句台词，封帝毫无悬念。他致辞时说：“入围者片中都发出很厉害的声音，我一声都不敢吭却得奖，感到非常光荣。”他曾拍过评审主席李沧东执导的《燃烧烈爱》，现场也致谢对方，“很久没见到李沧东导演，虽然你可能不喜欢被提到，但可能不会再有站在这样的舞台，向你问候的机会了。谢谢你让我能以演员的身份活着，赋予我生命。”

李炳宪获得卓越亚洲电影人奖殊荣，他上台领奖时提到最近客串的《鱿鱼游戏》，“感谢给我这么有意义的大奖。我刚从美国回来，最近好像到哪里都在讲《鱿鱼游戏》。去年是电影《寄生上流》证明我们电影的潜力，今年是《鱿鱼游戏》这部戏剧，展现了强大的力量。令人惊讶的是，本来以为只是属于我们的情绪，却成为让全世界人感动、产生共鸣的作品，真的很讶异。亚洲制作的题材，同时在全球以不同的语言呈现，却能够令人感动、获得喜爱，我想大家现在可以感到骄傲了。”

金玄彬在韩剧《Signal信号》演出小李帝勋而广为人知，他在台湾电影《无声》完美诠释大魔王听障生“小光”，凭该片拿到最佳男配角，他不敢置信说：“我没想过会得到这个奖，不知道该说什么。谢谢《无声》导演柯贞年相信我，还有很多工作人员、经纪公司，总是在背后支持我的爸妈。”