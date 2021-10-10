《养鸭人家》《小城故事》 资深编剧逝世

（台北讯）台湾媒体报道，曾获台湾金马奖及金钟奖肯定的资深编剧张永祥，前天（8日）传出在美国洛杉矶于睡梦中过世，享寿91岁。他在60年代至80年代，曾创作《养鸭人家》《汪洋中的一条船》《小城故事》《秋决》《假如我是真的》《家在台北》 《还君明珠双泪垂》等多部知名电影剧本。

70年代言情小说大放光彩的时代，张永祥曾改编多部琼瑶小说，包括《第六个梦》《心有千千结》《海鸥飞处》《一帘幽梦》《我是一片云》等。张永祥任华视节目部经理八年期间，也写了好几部收视长红的8点档长篇连续剧，包括《包青天》《施公奇案》《土地公》。

张永祥出生于1929年，政工干校影剧系毕业，曾编过多部话剧、广播剧及电影剧本，创作剧本多达120部，第一部编写的电影剧本是李行执导的《养鸭人家》，之后也多次和李行、白景瑞合作，知名作品包括《汪洋中的一条船》《小城故事》等。几乎每部创作都在各大影展获奖，包括四座亚太影展最佳编剧，七座金马奖等。他在2016年也获颁金马奖终身成就奖，他是首位以编剧身份获得该奖项的得主。

他当时致词时曾提及：“杨德昌导演说，我们命好，赶上了这个不幸的时代。这句话是反讽，他的意思是说对这个社会不满，但生在了这个时代。我就非常幸运，我生在一个美好的年代，1965年《养鸭人家》上映时，经济起飞，我写剧本都写善良的人性。我写了120个剧本，好像都没真正写过坏人，因为那个年代没有坏人，不是我剧本写得好。现在我老了，金马奖还年轻，祝福各位。”一席话让人感动。