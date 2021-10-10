号召无线老同学拍微电影 余家伦游说周润发参演

疫情下飞不了中国拍戏，香港资深男星余家伦为明年“香港回归25周年”筹拍101分钟微电影，玩转《72家房客》模式，拟游说发哥周润发“赏脸”添光！

“到我们这个年纪不能太被动，像谢贤要等20年才拍到一部电影，所以就号召无线第三期电视艺员训练班同学一起拍一部创意微电影！”余家伦昨天接受《新明日报》访问时说。

有把握请到发哥吗？记者好奇问。

“呵呵，找发哥是没问题的，发哥是我们第三期艺员训练班学员啊，相信他会义无反顾跨刀......”余家伦信心满满。

与余家伦同属第三期无线艺员训练班的同学包括金牌绿叶吴孟达、名导林岭东，提起语气嘘唏：“没想到他们走得那么早，唉，第三期老同学真是买少见少了！”

72岁的余家伦于90年代中期曾移民来新，拍过不少国产剧像《真心男儿》《医胆仁心》《金枕头》《神雕侠侣》等，回流香港后，也接拍不少中港大制作，近两三年，因为疫情，他推了中国三部戏，包括两部电视剧一部电影：“因未能通关北上，要隔离21天，所以很多中国制作也很难参与。”

此番集气一票无线老同学，为香港明年回归中国25周年一起拍微电影，意义深远！

“我们有4名发起人，除了我，还有伍润泉、邓英敏、甄懋强，都是40年老同学了！这部101分钟微电影会动用很多TVB艺训班毕业的艺人，希望也能请到淡出演艺圈的艺人亮相演出。”

余家伦与周润发。（受访者提供）

余家伦曾荣获美国好莱坞国际电影节最佳男配角奖。（受访者提供）

故友吴孟达常约乌节路茶聚

记者问起微电影内容，余家伦透露会走类似当年《72家房客》路线，反映香港现实生活的故事。

说到演员卡士，力邀巨星发哥之外，像天王刘德华、梁朝伟、周星驰、刘青云等也都出自艺训班，若能邀得这些中流砥柱加持微电影更不得了，他闻言笑说：“制作预算也会不得了。”

提起已故同学林岭东，余家伦指出林岭东是急性子、对事要求高，个性老派；余家伦与达哥交情更深：“记得移民来新时，住在柔佛新山的吴孟达常约我乌节路喝茶，在我眼中，他是个老好人，我很欣赏他的为人，这样的朋友即使来世都值得再结交！”

余家伦直言当年艺训班同学少了功利主义，他已晋级导师级，曾在几间学校执教，传授口才训练、学习电影拍摄过程、怎么当一个好演员等，于他，好演员的喜怒哀乐必须发自内心，不是“按钮式开关”，有眼泪就有演技？未必！

尽管与妻子及幼子已回流香港，长子与长媳却居住狮城，疫情前，余家伦经常来新探望亲人，如今近三年未踏足新加坡。

但他却对本地演艺圈动态了如指掌，直说：“新戏找郑各评当监制、以演员的思考可以发挥出新的创意，这做法很好！”

吴孟达与余家伦友情深厚。（受访者提供）

称港星往中国发展赚曝光率

业界常慨叹香港演艺圈陷入萎缩状态，余家伦表示，这与艺人北上“捞真银”不无关系，早在2012至16年，他也北上拍了不少中国武侠剧制作。

拍过2012年版《新天龙八部》、2014年版《鹿鼎记》等金庸原著武侠剧的余家伦，被问起网友狂轰金庸武侠翻拍剧“新不如旧”，余家伦若有同感。

他指出导与演若并无翻阅与消化金庸武侠原著底气、对角色没有深层投入与理解，只靠捕捉影视作品去“揣摩”人物，拍出来自然显得浮夸、新不如旧。

常说港星飞中国捞金，其实香港艺人片酬还比中国当红艺人“便宜”，余家伦说，他们赚的是曝光率，而且对比香港无线电视，大陆片方出手阔气，这也就造成香港拍戏时，出现“艺人不够用”窘境。

健谈的余家伦聊起《鱿鱼游戏》，赞这是一部现实幻想片，场景是虚幻的、生活与感觉却如此血淋淋，疫情下穷极无聊的小市民，从《鱿鱼》找到了火花。

向来忙碌的余家伦，疫下多出时间，他当义工送饭送防疫用品，为长者献温情；闲来也爱写写字，笑说：“可以净化心灵。”