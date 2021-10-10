首次在大陆剧挑大梁 凤小岳吃素勤锻炼

33岁的台湾混血男星凤小岳入行13年，过去影视作品包括电影《艋舺》《小时代》《跟你老婆去旅行》等，最近他首挑大梁的中国大陆剧《我的巴比伦恋人》热播中，该剧由优酷与工夫影业出品，也是凤小岳2018年签约工夫影业后的第一部剧作。剧中他饰演从日记走出来的王子，凤小岳在接受《联合晚报》访问时说，为了角色投入大量的身体锻炼，甚至在拍摄时吃素，收工之后私下还得继续操练，“需要把自己的状态弄得像非常人一样，其实就是给自己很大的压力。这个压力一直推动我每天把最好的状态带到现场，其实非常非常累！”

《巴比伦》故事讲述陈美如（卜冠今饰）12岁参观巴比伦文物展后，在日记中撰写自己与巴比伦王子的爱情故事，怎料在她24岁生日当天，这些日记里的角色却突然出现她的生活中，包括由凤小岳主演、对她深情专一的王子慕容杰伦，故事笑中带甜，目前在豆瓣取得7.7分的亮眼成绩。

凤小岳说，在拍《巴比伦》时给自己的定位是一位喜剧演员，“我非常喜欢喜剧，只是之前比较少尝试，机会也不是那么多。希望大家可以看到我其实蛮有喜剧天分的。”

至于最大的挑战，他认为是确保自己处于最佳状态，也指工作压力蛮大的，每次拍摄都希望能将每一句台词、每个镜头以最真诚的表达呈献出来。

拍摄期间，凤小岳和同样来自台湾的同剧演员许玮甯同住一家饭店，他透露许玮甯当时住在隔壁房间，两人就拍摄工作的沟通快速方便，“而且剧组帮我们安排很多课程，肢体课、阿卡德语（古巴比伦语）课，很多讨论都在这些课程时都可以做了。”他指此次拍摄是一个集中专注的过程，十分紧凑，上戏下戏亦如此。

提及《巴比伦》女主角卜冠今，凤小岳说两人在表演上有不错的交流：“跟她试戏时，对于她的表演有一些了解，她是很投入的演员，爆发力很强。”

拉队到巴黎和摩洛哥取景

除了在大陆重庆拍摄，《巴比伦》还拉队法国巴黎和摩洛哥取景。

凤小岳受访时指重庆是个让人印象非常深刻的地方，忆起常常到巫山拍摄的情景：“所经过的山啊、河流真的非常非常壮观。”

虽然在巴黎待的时间比较短，但他也觉得那次的经历很难得，“我们算是到罗浮宫里面去拍戏，这对任何演员来说，可能只有一次吧。”至于摩洛哥，他直言“可能这辈子只去一次，所以非常怀念”。

只要有好剧本团队 期待再到大陆拍戏

凤小岳在台有许多拍摄的经验，到大陆拍戏会否需要重新适应？他认为，拍戏有意思的地方就是每次进到一个新的剧组都需要重新适应，他反而会因每个角色的不同，以不一样的状态去面对创作的过程。

至于会否再到大陆拍戏，他表示只要有好的剧本团队都非常愿意参与，“有非常多有才华的导演，期待能够和他们再一同创作，因为我非常非常爱表演。”

他也指出，如今很多观影趋势都在改变，接戏的考量是故事是否能打动他，也相信对于拍戏的热忱可以引导他做出一些很好的判断，“或者是工作团队或其他演员，我们有没有办法有共鸣一起说好一个故事，这个可能还是最吸引我的部分。”

《我的巴比伦恋人》主要演员包括王瑞昌（左起）、凤小岳、卜冠今和许玮甯。 （互联网）