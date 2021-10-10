本地五大高人气TikTok小花

TikTok风靡全球，本地许多老少艺人已入驻TikTok，早前盘点了几位使用TikTok的资深艺人，这次将带大家看看TikTok排行榜上最受欢迎的本地当红95后小花们。

谢静仪：11.6万粉丝

出生于1995年的小花谢静仪，抖音坐拥11.6万粉丝，在95后小花中排行第一。排行榜中她最先开始入驻TikTok，早在2018年就上载了第一支视频。

阳光可乐：7.4万粉丝

今年24岁的阳光可乐在排行榜上虽是年纪比较小的艺人，却在排行榜上稳站第二且拥有超高粉丝量，仅三个月就涨粉3.5万，如今坐拥7.4万粉丝。活泼开朗的可乐时常与圈内前辈一起拍抖音，因此还影响不少艺人比如黄嫊方也加入TikTok行列。

李凯馨：6.6万粉丝

出生于1999的李凯馨在排行榜上年纪最小的艺人，虽然不在本地发展，但在新加坡名气不小，收获了6.6万粉丝。然而不知是否因为工作太忙，李凯馨已将近五个月没有更新TikTok。

黄暄婷：1.6万粉丝

有“小阿姐”之称的黄暄婷，今年开始在TikTok上活跃，其内容多数是与粉丝互动、回答粉丝问题，十分亲民。黄暄婷爱玩，因此还时常和圈内艺人朋友一起拍游戏视频。

何盈莹：1.4万粉丝

比起其他小花，何盈莹在TikTok上并不算活跃，截至今日她在今年只上载了11条视频。何盈莹主要活跃于Instagram，但在TikTok上还是有1.4万的固定粉丝。