嗨放派

替小猪挠痒可助它入眠,一般人是舔不到自己的胳膊肘等等,《嗨放派》旨在通过艺人亲自参与实验,发掘一些有趣的冷知识。

近年中国综艺节目当中有不少是选秀,浙江卫视另辟蹊径,8月中推出奇趣实验体验类真人秀《嗨放派》,由王嘉尔、任嘉伦和陈飞宇担任“嗨放探索员”,李荣浩(参与至第五期录制)、魏大勋(第五期加入)则是“嗨放特派员”,艺人嘉宾包括李晨、郑恺和吉克隽逸等。《嗨》的创作灵感源于“搞笑诺贝尔奖”(Ig Nobel Prize),即致力于挖掘“乍看之下令人大笑,思考过后却发人深省”的科学研究。节目以生活为土壤,以科学作为切入口,通过一些看似无厘头的实验揭露令人意想不到的科学结论。

简单来说,这档节目类似探索频道的《流言终结者》(Mythbusters),分别在于《嗨放派》主打由艺人进行科学实验,实验的规模及复杂度也不及《流言》。每期节目,几位艺人会收到一个快递箱,里头装着该期须要完成的任务,他们必须发挥创意解决难题,过程中逗趣搞笑,解答之余也穿插同住一屋檐下、采买食材等真人秀元素。

李荣浩恐高求饶

首期节目中,几位艺人测试处于海拔高会否比位于海拔较低的人更早看到日出,实验方式是用气球将艺人升高至七米,其余三人分别站在草地上,谁先看到日出就举起旗子。

王嘉尔、李荣浩、陈飞宇和任嘉伦天未亮便启程到测试地点。途中李荣浩自认恐高求饶,坦言“搭飞机吓到不行,所以常年搭高铁”,辗转最后由王嘉尔接受“登天”任务,五彩的气球堆如动画电影《天外奇迹》(Up)中的一幕,作为开场的第一个实验项目,相信成功吸引观众的注意力。

紧扣太阳的主题,接着几人进行用太阳光反射煮饭,乘坐3吨冰川海上航行等实验,趣味性十足。期间,节目组也安排几人到超市采买,负责管钱的李荣浩精打细算,四名艺人私下的互动有看点。

10集《嗨放派》的其他实验包括如何唱歌不破音,怎样哄不同的动物睡觉,酸橙如何变得更甜等,任务及实验时而成功时而失败。

在尝试哄睡不同的动物的那一期中,几名艺人在狗狗面前打哈欠试图让它有睡意,在公鸡前画直线,替小猪搔痒等。另一次,王嘉尔等一行人为了让酸橙变甜,带着橙子到游乐场玩机动游戏,试图通过“刺激”减低橙子的酸度。至于最后哪项任务成功,看节目揭晓答案吧。

玩味“作秀”盖过科学实验价值

《嗨》在中国开播至今约一个半月,目前在豆瓣评分达7.1。不过节目热度未达理想预期。据悉,除了第一期备受关注,之后几期热度不升反降。

虽然科学题材并非全新设定,但在中国综艺季市场确实较为少见,照理说明星结合科学实验应该有看点。

有网民认为,有的实验进行方式不够严谨,没有准确的数据测量,与此同时部分的实验结论也少了说服力,综艺效果和科学实验的拿捏稍欠理想。

像是“如何唱歌不破音”的实验中,测试的方式仅凭借听感进行判断。另一次,艺人为了“刺激”橙子到游乐场玩机动游戏,有网民认为刺激橙子的方法很多种,拉队游乐场的玩味盖过了科学实验的价值。

就像有媒体指出,所有的节目都是“作秀”,有的是利用节目来“秀”人设,有的是利用嘉宾的影响力“秀”科学知识,全都是秀,观众按照自己喜好来挑即可。

上流乡村小屋 We Don't Bite: Villains in the Countryside(首播)

tvN(星和Ch824,新电信Ch518) 晚上10.30

韩剧“Penthouse”(《上流战争》)的坏蛋三人组“朱丹泰”严基俊、“李奎镇”奉太奎、“河尹哲”尹钟焄,在卸下恶棍身份后到乡下展开疗愈之旅,结果度假地点竟是荒废八年的旧木屋,三人从打扫、修复、买菜到做饭都得亲力亲为,形象大反差。

HDB太太4.0

8频道 晚上8.00

这一集,两位太太上了一堂课,亲手制作日本钩针娃娃。她们也将带观众品尝各种熔岩内馅的法式面包。需要买家具的观众更可以跟着她们以物超所值的价格购买清仓家具。

你在说什么?

8频道 晚上8.30

想认识新朋友却不知道该怎么做?这一集,网红们受南侨中学的老师所托,希望他们制作视频来传授同学们结交新朋友的小贴士。张智扬和李梅玲在校园内开启寻“人”模式,除了找出视频主角之外,他们也努力地寻找适合的台词和拍摄场地。最后哪一组的视频会受到同学喜爱呢?

哈德森和雷克斯 Hudson & Rex

AXN(新电信Ch304)周一至四,晚上8.50

动作警匪片,讲述查理哈德森和警犬搭档雷克斯之间的故事,在打击犯罪方面毫不放松。

野蛮公主玩婚记 The Princess and the Matchmaker

卫视电影台(星和Ch866)下午4.25

主演:沈恩敬、李昇基、金相庆。饥荒连年之际,皇宫望借公主宋华的婚姻来平衡天地,结束饥荒。极受敬重的占卜师道允根据卦象列出四个可能的夫婿。宋华不愿接受,溜出皇宫,亲自探访可能的驸马爷人选,一场浪漫奇遇展开。