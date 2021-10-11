媲美当年四大天王 这组男团掀全民追星潮

有个童话故事，说皇后问一块魔镜，谁是世上最美的人？香港也有一块“魔镜”——Mirror，他们不是最美的人，却是岛上当前最受年轻人欢迎的一支12人男团，出身自2018年ViuTV选秀节目《全民造星》的参赛选手。甚至有媒体指出，“镜粉”（即Mirror的粉丝）从7岁到77岁都有！

Mirror掀起了香港久违、甚或前所未有的追星热潮。有人相信，在Mirror之前，能让全城疯狂追偶像的，要追溯到90年代四大天王的巅峰时期。在过往辉煌灿烂的港星日渐老去、凋零后，这股偶像新人风潮越发显得难得。在Mirror之前，最突出的香港新生代歌手是邓紫棋，不过她是在中国大陆舞台爆红，所以Mirror完全靠本土粉丝捧出来，可说别具意义。

Mirror在香港掀起现象级追星潮。（海报）

Mirror走红，可以从以下六大现象见证。

1）全方位攻入娱乐圈

Mirror先发组合单曲，单曲攻上排行榜后，再从中挑选较受欢迎成员发个人单曲，然后拍摄综艺节目，主持电台节目，拍摄电视剧，再发组合唱片，接着开演唱会，并囊括不少奖项。有人分析，成员年龄介于22岁与33岁之间的Mirror，有别于席卷全球的韩国组合或跟风者——他们不是全员小鲜肉，也不是自幼受训，而且个别成员都有高辨识度。

江𤒹生颜值高，加上能演能唱能玩，可发展为全方位偶像。（IG）

2）最強吸粉力

有媒体分析公司公布今年上半年“最强吸粉力”艺人，十大之中，Mirror就占了五席，分别是吕爵安（Edan，第二位）、姜涛（第五位）、江𤒹生（Anson Kong，第六位）、卢瀚霆（Anson Lo，第七位）、陈卓贤（Ian），可说是占据了半壁江山。

ViuTV最受欢迎的电视剧《大叔的爱》让双男主吕爵安（左）与卢瀚霆人气更上层楼，后者的IG粉丝数更因此超越一直领先的姜涛。（剧照）

3）吸金王

Mirror今年爆红，商家争相找他们代言产品，造成成员身价暴涨，成为演艺圈“吸金王”，最红的几位如姜涛、卢瀚霆、陈卓贤、江𤒹生等，站台价升至八万新元起跳，成员在社交媒体发文宣传，最低价码也要三万新元，比起出道时身价十级跳。

有数据显示，广告支出最高的三大品牌，全都邀请Mirror及其兄弟组合Error担任代言人，另外在前50大品牌中，两组合起来占据27席，可见他们在广告界影响力惊人。

有些商家更是放弃长年合作的大明星，转用主攻年轻人市场的Mirror，“受害”苦主有陈慧琳、陈奕迅、黄翠如、李佳芯、周柏豪等人。有报道指因为Mirror的出现，不少以往的广告宠儿都被迫自降身价，但仍抢不回工作。

4）抢TVB市场 助ViuTV减损

ViuTV在本土挑战老牌大台TVB，成功抢掉大量的年轻粉丝，让TVB急聘曾志伟、王祖蓝改革综艺，要抢回市场。

ViuTV上半年业绩亏损760万新元，比去年同期亏损少了超过一半，而业务收入则增近一倍，甚至员工今年可能有花红，Mirror功劳不小。除了成员接广告可抽佣之外，他们的节目冠名费有传高达35万新元。

Mirror队长杨乐文率先接获电影，他将与颜卓灵合演《狂舞派3》。

5）红上国际媒体

Mirror当红的现象，也引起外媒关注。日本、韩国、美国媒体都大篇幅分析他们崛起的原因。受访的粉丝点出：“Mirror的风格特别，是香港本土文化所以要支持。有受访者受，当前的香港政府对于人民的诉求充耳不闻，使人深感无力，在这样的情况下喜欢上Mirror，把他们视为精神支柱，从他们身上发觉：原来只要努力，时间到了，就会成功。

另外，大部分香港艺人在累积人气后就会转投中国大陆市场，Mirror没有循此路线发展，香港学者认为这个男团某程度上投射了香港的社会氛围，随着政治在日常生活中的比重下降，年轻人将注意力转投向娱乐圈，一些对时局失望的人精神上可以有出口，通过Mirror看到共同价值。

被指歌唱实力优异的柳应廷，获得与台湾歌后杨乃文合唱的机会。（互联网）

6）再输出艺人到台湾

香港娱乐黄金期在90年代以前，当时港星红到台湾拍戏、发片、登台是常态。2000年后，形势逆转，邓紫棋是少有例外。这回，ViuTV与台湾八大电视合拍电视剧《超感应学园》，由Mirror成员姜涛和卢瀚霆担纲。另一个成员邱士缙也被HBO相中演出犯罪悬疑剧《第三布局尘沙惑》，搭档亚太影后张榕容。