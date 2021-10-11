手握八档综艺节目 纳豆最不舍放弃《食尚玩家》

台湾名主持人纳豆迎来人生巅峰，手握8个不同风格的综艺节目，但最不舍得放弃的则是美食旅游节目《食尚玩家》。

学表演出身的纳豆，在主持界名气更盛。他去年凭借电影《同学麦娜丝》荣获金马奖最佳男配角，本以为会有更多戏约上门，没想到反而是接到更多主持工作。

他接受《新明日报》音频访问时表示，目前是他主持的巅峰时期，手握8档节目，但最喜欢的还是美食和旅游节目。“我喜欢吃，也喜欢交朋友，这个节目刚好和我的兴趣相结合，所以觉得很爽，很开心。”

他笑说，也有许多节目来找他，开价更高，但《食尚玩家》对他来说，是最不想放弃的。“主持这档节目好像不是在工作，更像是在调剂我的生活，是在享受。”

不过他表示，未来最想挑战的节目是益智型节目，因为可以增进知识。

《食尚玩家》2007年开播，目前是第三代版本，纳豆逢周三和曾子余联合主持《食尚玩家2天1夜go》，专门向观众介绍台湾的住宿和美食。

节目播出深受观众喜爱，纳豆的爸妈也会因被节目吸引而前往当地旅行。

前段时间受疫情影响，纳豆表示不能出外景，最近疫情趋缓，他透露，去店家采访拍摄，已经没有出现人满为患的景象了。“现在食客多是外带或打包，所以也有为店家担心，疫情下大家都不容易。”

目前本地已和11国开通旅游走廊计划，相信将来台湾也可能会纳入其中，而介绍当地吃住的《食尚玩家》势必也会成为观众旅游的参考指南。

期待能获金马影帝

纳豆在表演上也成绩不俗，曾两次获得金马奖最佳男配角。他期待将来能攻下影帝宝座，得到进一步肯定。

他透露最近刚拍完一部电影，角色蛮重，算得上是男主角，希望未来能实现影帝梦想。

对于主持和表演更喜欢哪一个，纳豆表示，以前被人问起，答案一定是当演员。“主持以前觉得很难，到第10年的时候，我才突然顿悟，好像会那么一点主持。”

但纳豆认为在主持方面得到的成就感蛮多的，不过表演方面得到的是不一样的成就，所以现在两个都喜欢，希望能把这两样事情都做好。

《食尚玩家 – 2天1夜Go》逢周三晚10点在新电信 TVBS Asia（Ch 507）播出。