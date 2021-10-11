《总统星光慈善》筹逾1090万 孙燕姿唱两曲筹近6万善款

《总统星光慈善2021》电视筹款节目昨晚举行，两小时的节目筹得超过1090万善款，本地天后孙燕姿献唱两曲，吸金近6万元！

新传媒昨晚指，节目共筹得1090万2409元，比去年多48万左右。昨晚共有九组表演，新传媒未提供各项表演所筹得的确切善款，但根据画面上显示的数字计算，天后孙燕姿的吸金力最强。她演唱励志的华语歌《逆光》和温暖的英语歌“Stay With You”，筹集近6万元的善款。

谈到参加慈善节目的心情，孙燕姿在台上说：“我觉得音乐能够给予他人能量与希望，我当了这么多年的艺人，希望能透过音乐做到这一点，尽我的能力，把音乐带给更多人。”英语歌“Stay With You”由孙燕姿与林俊杰创作，她为歌曲写词时，心里想的是站在疫情前线的医护人员，“今晚的演出，我觉得在现场的大家，在家里看节目、捐款的大家，都希望表达心意，想尽一点力，做一点事，用行动告诉他们，我们陪在你身旁。”

英国人气歌手Calum Scott（卡勒姆斯考特）演唱两首歌曲“You Are The Reason”和“Biblical”筹得4万多远，吸金力第二。他的表演虽然是预录的，但在纽约的他昨晚视讯连线节目，呼吁善心人士捐款。

新加坡偶像首届冠军陶菲克（Taufik Batisah）在受益人的乐器伴奏下，演唱西洋金曲“You Raise Me Up”；两位《才华》冠军郑惠玉和张哲通合作，与受益人带来结合现代舞和芭蕾舞的表演。这两段表现各别筹得2万多元，吸金力不相上下，齐排第三。

其他表演嘉宾包括，首次同台表演的情侣档金文明和杨慧诗、印度籍歌手Stephen Zechariah、马来西亚四人女团“Dolla”、演员洪凌、La Clique马戏团艺人等。

完整报道，请翻阅2021年10月11日《联合晚报》。