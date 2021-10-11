入围金马11项大奖 《月老》12月2日登陆狮城

入围金马奖11项大奖的电影《月老》定于12月2日在本地上映，本地片商Clover Films砸高额六位数，获得此片的全球（台湾和韩国除外）院线版权。

第58届台湾金马奖上周公布入围名单，导演兼作家九把刀（柯景腾）执导，柯震东、王净、宋芸桦主演的奇幻爱情片《月老》入围最佳剧情片、最佳改编剧本、最佳摄影等11项大奖，紧紧跟在入围12项的“大赢家”港片《浊水漂流》之后。

《月老》改编自台湾作家九把刀笔下最受欢迎的小说之一。该小说于2002年出版，2007年改版，是九把刀的小说作品中，最被读者期待拍成电影的前三名。此外，电影由从吸食大麻事件咸鱼翻身、演技逐渐备受肯定的柯震东，联手《我的少女时代》宋芸桦和《返校》王净炮制，三人皆提名过金马奖影帝、影后，三人的“银幕化学效果”将是看点之一。

此片于9月获选为“台北电影节”的开幕片，更创下20秒售罄的纪录。记者询问购得全球（台湾和韩国除外）院线版权的本地片商Clover Films董事经理林德，他说，电影已定于12月2日在新加坡上映。上映期在11月27日举行的金马奖颁奖典礼之后，若电影大丰收，相信能助电影更吸睛。

谈到成功签下此片的全球（台湾和韩国除外）院线版权，林德说，公司砸了高额六位数新元购得版权，这次“出手”是因为对这部作品有信心，“我们会努力、积极地安排这部电影在各地院线上画。”

完整报道，请翻阅2021年10月11日《联合晚报》。