以为《鱿鱼游戏》只是杀人游戏？ 那可不一定

韩剧《鱿鱼游戏》（Squid Game）通过Netflix平台在全球上架后人气大旺。影剧被列为M18级，之后铺天盖地的报道多集中在其残暴和血腥的感官刺激和视觉效果上，似乎忽略它背后所要传达的意义。但如果你观看过它的幕后制作花絮，你会更了解编导所要传达的更深沉的信息，发现这不是一档仅限于杀人、杀人、只是杀人的剧集。

《鱿》讲述在现实世界背着巨额债务或走投无路的人，被聚集到一起玩韩国小孩都会的游戏，包括拔河、椪糖、弹珠比赛、鱿鱼游戏、过垫脚石桥、一二三木头人等。玩输者即刻被淘汰，即丧失生命，他原本的奖金就会归到奖金库中，总奖金越积越高，剩下的人更奋力争夺，就会露出人性丑恶的一面，甚至直接残忍杀人。

《鱿鱼游戏》残暴冷血的剧情吸引着观众追看。（视频截图）

剧集背后的社会和历史意义

当玩家们为了争夺巨额奖金，随时被勾起贪婪欲念，做出极端选择。当他们要选择搭档时，会选择有默契的，还是纯粹对自己有利的？当搭档变成对手时，是否一定背叛对方让自己存活，而不会牺牲自己成就对家？又是否会杀害无冤无仇的陌生人，以减少竞争？这些等待玩家的抉择，每一项都展露面临考验的人性。

在新加坡居住超过20年的韩国女商人李松壬告诉zaobao.sg，和去年勇夺奥斯卡最佳电影奖的韩国电影《寄生上流》（Parasite）一样，《鱿鱼游戏》主要是刻画贫富悬殊的现实悲剧。记者问她，韩国社会问题有这么严重吗？她说：“我没有亲眼目睹，但从住在韩国的朋友听说了很多这方面的故事，除了贫富悬殊，还有年轻人的高失业率、家庭债台高筑等。”

她说，《鱿》的导演说影片灵感始于十多年前，如果当年拍摄可能不容易被接受，因为调子太灰暗了，但时代改变，现在推出就反映了在韩国生活大不易。

《鱿鱼游戏》被认为具有人性意涵，也有社会和历史意义。（视频截图）

《联合早报》驻首尔特派员姜贵瑛，在《联合晚报》专栏《首尔咖啡馆》文章《<鱿鱼游戏>里的韩国游戏》中说明，剧中出现的儿童游戏中，有两种是日本殖民时期传到韩国的，“对于过去的游戏文化，追究‘来源’似乎并不重要，只是觉得历史的影响力比人们想象的更加广泛深远，未来它可能以不同形态被后人传承下去。这可能正是《鱿》热潮所提醒我们的。”

色彩缤纷的儿童游戏变成杀人的手法。（视频截图）

游戏世界如地狱，反映现实残酷

游戏很残酷，目睹输家被射杀，有玩家们吓到退出，不过一回到现实社会，庞大的金钱和生活压力却回避不了，还不如回到游戏，哪怕不择手段，也有机会获得高额奖金翻身。剧情仿佛透露，生活的现实比游戏更像是残酷的地狱。

富人和穷人原来有共同点

社会的贫富差距在剧中也被凸显——剧中的富人玩钱，拿钱出来看穷人玩命。但剧情也嘲讽：极富者和极穷者都有共同点：他们的人生都贫乏无趣，前者因为拥有一切，再也没有什么能令他们感兴趣，于是诉诸极端的享乐手段，后者则是一无所有，没有什么好失去的，为了翻身索性不择手段。

社会底层也有阶级之分

社会阶级不仅存在于贫富之间，连穷人之间也有阶级之分。比如，在地下社会，有蛮力就可称王，老人、女人、不懂韩国文化的外国人都是弱势者，必要时，可能得拿肉体换取生存的权利，观众所见尽是弱肉强食的残酷景象。