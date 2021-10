《总统星光慈善2021》前晚圆满落幕,林慧玲首次主持大型现场义演,表现获网民点赞。

记者在新传媒YouTube频道观看《总统》直播,不少网民边看边赞林慧玲的主持谈吐稳定,表现自然,令人眼前一亮。林慧玲前晚卸下主持重担后接受《联合早报》访问,她说:“网民的留言对我来说是莫大的鼓励。真的要感谢整个制作团队,因为他们给了我很大的信心。三天的彩排时间真的很不容易,真的学了很多。”她不忘感谢可靠的马来语频道Suria阿姐、主持搭档Nurul Aini,“她非常稳,她的稳对我的帮助很大。”

林慧玲坦言,上周处于压力与兴奋感交集的状态,节目落幕后,她松了一口气,肩膀上的压力也全部消失,“挺满意的,因为我们有达到筹款目标,可以帮到很多很多人。我也觉得自己非常幸运,能以主持人身份为他们筹款,主持这个节目真是莫大的荣幸,没有想到会有今天。”

前晚节目尾声,当公开筹款达标,并筹得超过1090万善款时,林慧玲一度哽咽。她说:“这三天一直看着表演者和受益者的故事,看了很感动又难过。看到筹款数目,就觉得新加坡做到了,尽管在疫情中,新加坡还是充满着爱的地方。当下很感动,很感激,很荣幸,心情有点复杂,不好意思,哽咽了一下。”

洪凌难忘戴口罩咬画笔

洪凌当晚咬着画笔,用嘴巴作画。她告诉本报,过程中有一定的难度,“画笔变得沉重,很难控制力道,嘴巴容易酸,为了慈善尽一分力,是非一般的经验。”

练习过程中发生过什么趣事?洪凌说:“我们在现场练习时,是须要戴口罩的,这让过程更加难,毕竟是用嘴巴控制,口罩很湿,都是口水,一直拼命地换新口罩。”

孙燕姿的吸金力最强

当晚共有九组表演,新传媒未提供各项表演所筹得的确切善款,但根据画面上显示的数字计算,天后孙燕姿的吸金力最强。她演唱励志的华语歌《逆光》和温暖的英语歌“Stay With You”,筹集近6万元的善款。英国人气歌手Calum Scott(卡勒姆斯考特)演唱两首歌曲“You Are The Reason”和“Biblical”筹得4万多元,吸金力第二。

《新加坡偶像》首届冠军陶菲克(Taufik Batisah)演唱西洋金曲“You Raise Me Up”;郑惠玉、张哲通与受益人带来结合现代舞和芭蕾舞的表演。这两段表现分别筹得2万多元,吸金力不相上下,齐排第三。

公众可通过PayNow方式(详情可上网mediacorp.sg/psc2021了解)或上网giving.sg/psc2021捐款,款额不拘。捐款管道将开放至本月17日(星期日)晚上11时59分。