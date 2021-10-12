Ozi遭控噪音扰邻 妈妈叶瑷菱揭无奈内幕

（台北讯）24岁的台湾新人歌手Ozi继承歌后老妈叶瑷菱金嗓衣钵，2018年推出专辑“Ozi: The Album”，获得金曲最佳新人奖，音乐才华备受肯定，近日却遭邻居指控常整夜喧哗，深夜放音乐扰人清梦，大楼管委会协调也无用。

Ozi的经纪人昨天对外喊话：“绝对想好好解决。”叶瑷菱稍后无奈回应：“我们去年买下近30年的台北市东区旧大楼，原本觉得很不错，只是大楼隔音不好，造成邻居之间的不愉快，令人惋惜。从房屋装潢开始，对方就态度不好，报警，甚至到我儿子家踹门，大声咆哮，破坏电铃；语带威胁，例如‘你和儿子都是公众人物，如果上媒体，事情闹大对你们不利，只会让事情越来越糟’。现在彼此完全无法沟通，我们已向警察局备案。”

叶瑷菱解释家里的音乐工作室除了找专业设计团队，还另聘专门设计录音室的团队动工，“多花了上百万，我们想把隔音做好，这样的心态怎么可能故意喧哗？”她说无论是新房或是旧屋改装，按照法规就是得加装隔音，爆料人A小姐质疑他们仅在四周墙壁铺设隔音，叶瑷菱喊冤：“地板、天花板都依照法规做了，邻居第一次来抱怨时，我还问设计师能不能补救，设计师说能做的都做了。”

叶瑷菱说：“她家小孩跑来跑去的声音，我们也听得到，这是大楼隔音差的问题。我们在自己的家不能笑？不能听音乐看电视？不能找朋友来聊天？这不合理，这是日常生活，还有什么事可以做呢？”

叶瑷菱解释对方踹门飙骂，Ozi不开门是为了保护自己的安全。A小姐希望Ozi别在半夜放音乐扰邻，但叶瑷菱坦言：“Ozi白天跑通告、开会，只有晚上有时间做音乐，我们在尽力，对方也应该加装隔音地板，这才是根本解决之道。”