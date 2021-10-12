74岁林子祥参演《我们的歌3》 儿猛赞老爸很奔放

追看74岁巨星父亲林子祥登中国《我们的歌3》舞台，林德信成了粉丝，赞叹：爸爸表现得很奔放，他付出了所有的能量！

被中国媒体称誉“一站出来就是歌坛的半壁江山，歌手都要起立致敬”的阿Lam林子祥，唱足50年歌的他不久前应允参与《我们的歌3》节目，记者积极联系，只是林子祥个性低调，无意受访。

不过，记者访到林子祥最贴近的“粉丝”，那就是阿Lam的爱儿林德信。

林德信接受《新明日报》访问，态度很亲切，问起父亲登《我们的歌3》，他说：“爸爸在上海拍《我们的歌3》，这是一个非常难得的机会，特别在疫情底下，他登上那么大的舞台，分享他那么多好歌，我每次看到他表演都非常骄傲、开心，真是非常佩服他！”

据悉，林子祥的婆婆是上海人，他的双亲也是在上海认识的，追溯上个世纪已与上海有不解之缘。

父子音乐品味相似

林德信表示，上这些节目过程辛苦，对父亲来说是一个挑战，“不过这次看到他的表演与平时很不同，我觉得他下足心思，付出了他所有的能量，我已经很多年没看到他表现得那么奔放，现在出了两集，但我很渴望再看他为音乐演出展现的全新设计，我很期待！”

林子祥唱功被赞“铁肺”，对此，林德信说：“爸爸被赞‘铁肺’我一点都不意外，他属于一个世界级的歌手，音乐、演绎感觉、歌境都好！”

林子祥属于殿堂级歌手，星二代林德信同样创意无限，能唱能创作，问起父子相似处，林德信说：“他喜欢的音乐也是我喜欢的，音乐品味、喜欢的风格都很相似、但当中有不同之处，以比喻来说，他绘画会有很多直线、我偏向更多缤纷的色彩，尽管如此，我们所处的音乐领域属于同一个世界，哈哈，这么回答不知会不会很抽象？”

乐于参与中国综艺节目

最近《披荆斩棘的哥哥》火爆，林德信会否向往参与中国综艺节目一展才艺？

“我不是很熟悉《哥哥》，但如果有机会参与精彩的节目、能学习新事物，认识新朋友，我很愿意去尝试，因为疫情，这几年很多朋友都在原地‘动弹不得’，我想现在全世界的人都希望走出去，看看这个世界是什么样子，也很好奇来临的世界会变成什么样子，所以是一个Restart（重新开始），我有一点心急，如果有特别的邀请，我都会很想去。”

拍MV曾找父当‘咖哩菲’

问起动向，林德信透露正准备拍摄新歌，与朋友携手，是一首偏快、但带Hip Hop 节奏的情歌，但会很有动作画面，他希望将自己操练得健硕一些。“可以做一些运动像功夫、泰拳、搏击及健身等，想拍一首MV，将‘这些动作’融合在内，秀出肌肉，哈哈。”

据悉，林德信前作《爱没有理由》曾找巨星父亲找“咖哩菲”，阿Lam只出现一个镜头，但力挺爱儿无怨尤，不知新歌会否也能请动林子祥。

除了创作与拍摄音乐MV，林德信也在忙于将Life On Earth的时装秀音乐剧剪辑成记录片。

对比音乐与演戏，林德信说：“两者是很不同的艺术，能接触到音乐与戏剧都是一种幸福，音乐方面，我越来越想挑战全新的、挖掘不一样的自己，力求进步、多学一点。”

首次拍无线剧 称演坏人‘很刺激’

提到演戏，林德信去年为无线拍了《欺诈剧团》，那是他第一次拍TVB剧集，也是一次全新尝试。

“我所饰演的是一个坏人，表面看上去是个好人，内心却存在一个很大的秘密，演绎这个角色开拓我很多演技的层次，拍摄时一直期待自己坏的一面“原形毕露”，拍摄时还有暴力动作，这是我很少演的，我觉得很刺激、既可以演黑也可以演白，相对只有一种角色的颜色，这显得特别好玩。”

多才多艺的林德信也是一名瑜伽老师，他由衷说：“希望疫情缓和，我可以再教瑜伽课啦，除了唱歌，我也希望能到不同的地方教人学习瑜伽，练瑜伽是很快乐的事。”

记者打趣，林德信可有教林子祥做瑜伽？

“我没教父亲，因为他会做瑜伽啊！”练瑜伽可为身与心带来美妙感觉，看来这是铁肺林子祥的“养生之道”哦。