检测呈阴性可自由行动 刘玲玲工作接踵来

医生检测报告出炉，歌台天后刘玲玲呈阴性，三个工作接踵来，明天参与广告拍摄、后天登上《歌台欢乐夜》演出，星期五拍商业活动照！

《新明日报》日前报道，因方言杂志性节目《欢喜一家亲》工作人员确诊，参与节目的刘玲玲接获健康风险警告（HRW），必须自我隔离。

玲玲接“健康风险警告”后立即自行检测，为确保安全，7日已到诊所做了聚合酶链式反应（PCR）检测，结果呈阴性；10日当天，她再次前往接受检测，昨天（11日）接获医生报告呈阴性，可自由行动。

玲玲受访告诉《新明》，隔离期间接受很多暖心慰问与关怀，令她感恩感激。

才8岁的小祥祥得悉妈妈平安无事，以一副“小大人”语气跟玲玲说：“既然你没有Covid，你可以出门了！”

但玲玲透露，如今确诊者案例多，除非工作，平时她尽量宅家。

“祥祥还对我说，现在外面3000多，你不要带我出去喔；”玲玲愕然问他怎么知道，祥祥气定神闲回她：“看ipad就知道啦。”令人发噱。

也因平安无碍，玲玲明天（星期三）将如常参与电器广告拍摄、星期四则上《歌台欢乐夜》第二系列节目，与王雷搭档表演，星期五则有商业活动照拍摄工作。

儿爱表演 宅家不闷

宅家对玲玲非难事，身边有个“天生的娱乐宝宝”——祥祥，在家会表演“一个人的歌台”给她看，日前才报道小祥祥不慎扭到腰，如今已康复。

“祥祥很有表演欲，像我拍视频，看出他很爱出镜，上台唱歌也完全不会怯场，而且常自创舞蹈，扭屁股扭到像‘马达’一样，真受不了他！”

看了一个祥祥与玲玲一起跳舞搞怪的视频，举手投足都很讨喜，小祥祥洋溢着玲玲擅于表演的DNA，说不定日后可与妈妈一起直播，来个亲子温馨互动呢。

提起爱儿，玲玲口气充满怜爱，看出祥祥爱表演，她已送他去学弹钢琴，上了5课，老师赞他“上手很快”。

“让他学弹钢琴是觉得学音乐的小孩不会学坏，而且学弹琴也可让他抒发情感。”玲玲说。