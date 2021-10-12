《鱿鱼游戏》太暴力 多国学校发布提醒

（综合讯）Netflix韩剧《鱿鱼游戏》在全球爆红，但该剧在多个国家或地区热播的同时，一些中小学生效仿剧中的暴力游戏，引发关注。近日，英国和比利时多所学校发布提醒，当孩子观看这部剧时，家长应在旁陪同。美国电视和媒体家长委员会（PTC）也公开批评剧中包含“令人难以置信的暴力”。

《鱿鱼游戏》由黄东赫执导，李政宰和朴海秀主演，在美国流媒体平台Netflix播出后在多个地区收视率位居第一，有望成为Netflix历年电视类节目中最受欢迎的一部。由于戏中包含大量的血腥和暴力镜头，该剧在韩国被列为19禁（19岁以下禁止观看），在Netflix上则仅供15岁以上观众观看。

包括《镜报》和《每日邮报》在内的多家英国媒体报道称，有学校向家长发出提醒，“鱿鱼游戏”正在学生中蔓延，电视剧中输了的人当场被射杀，在学校里，输了的人需要面对同伴的殴打。一名学生告诉当地媒体，她看到一名输了的学生被推倒在地，随后被涌上来的同学拳打脚踢，其手臂上出现了淤青。

东伦敦一名父亲透露，学校发信提醒家长如果看到孩子在玩“鱿鱼游戏”，应该及时制止，否则学校可能会惩罚家长。肯特郡的一所学校则发布了关于暴力和网络伤害的课外学习课程，该课程重点关注学生观看不适合其年龄层的内容的危险性，学习对象是8到10岁的孩子。

学生玩‘123木头人’ 输了被拳脚相向

比利时的一所学校也在官方面簿发布提醒，称最近一些学生在学校玩“123木头人”的游戏，并对输了的学生拳脚相向，希望家长关注孩子们的动向。

美国电视和媒体家长委员会在一篇公开发表的文章中将《鱿鱼游戏》描述为“令人难以置信的暴力”，比如解剖、爆头和杀戮等等，批评Netflix原本应该扮演好守门员的角色，确保未成年人尽可能少被推荐这部片子，但他们并没有这么做。

完整报道，请翻阅2021年10月12日《联合晚报》。