《谁在你身边》演平凡妻子 徐若瑄增胖7公斤

被嫌太瘦有本尊影子，徐若瑄为新剧《谁在你身边》增胖7公斤，尝试“胖”若两人；男主角庄凯勋自称对“被打”颇有心得，张钧甯下手太狠奉上好酒赔罪！

HBO原创剧集《谁在你身边》10月份正式上映，这部悬疑剧情片描述曾咏洁（徐若瑄饰）、简志胜（庄凯勋饰）和女儿原本过着幸福简单的生活，但却因为简志胜被朋友骗钱而一蹶不振。曾咏洁为了要扶持起这个家打了好几份兼职，但乐观的个性还是敌不过生活压力和童年阴影，最终……

剧中庄开勋和徐若瑄饰演的夫妻原本拥有一个幸福家庭，却因为丈夫事业的失败而导致家庭破裂。（照片/HBO提供）

徐若瑄：庄凯勋是被演员耽误的歌手！

zaobao.sg越洋专访两位剧中主角，请他们互相介绍对方角色，并说出角色与所认识的彼此之间的共同点

庄凯勋形容徐若瑄（同时是《谁》的监制）和曾咏洁的共同点就是都很爱照顾人。“她同时是监制，也是女主角，但她还是有精力将温暖传递给剧组的人，这是她和咏洁的共同点”，庄凯勋受访时表示。

徐若瑄则形容简志胜在剧中是个单纯天真的人，所以会被骗，而且在经历挫折后以最单纯的方式想要翻身—— 赌博。所以其实剧里的角色与庄凯勋的共同点较少，唯一相同的或许是两人都爱喝酒，庄凯勋更是喜欢喝高粱！

徐若瑄也表示，庄凯勋以前曾在民歌餐厅唱歌，是个被演员耽误的歌手。他同时也是一个好先生和好爸爸。

庄凯勋在剧中有多场“被打”戏，甚至“被打”得有心得！（照片/HBO）

徐若瑄为增重疯狂进食 庄凯勋乐于被打？

为甩开“徐若瑄”影子，徐若瑄被令增胖7公斤，她表示吃得很快乐，但最辛苦的是张钧甯！原来剧中有一幕张钧甯需要背着她上阶梯，但背着重了7公斤（53公斤）的她对张钧甯来说也相当吃力，走到最后还是扛不住腿软。最让两人崩溃的是，导演何润东特别喜欢一镜到底，所以唯有完美爬完阶梯才算过关。

但张钧甯也有“复仇”的机会，但遭殃的却是“姐夫”庄凯勋！

庄凯勋在剧中因多次伤透妻子的心而让张钧甯饰演的小姨子厌恶，有一幕甚至还被连赏好几个耳光，一下比一下狠！但庄凯勋表示自己在“被打”这方面稍有心得，因为打人的比被打的压力其实更大，即担心打不出效果又担心打得太狠，所以作为被打的他其实没有那么难做。

被打那么多庄凯勋为何还如此快乐？原来张钧甯私下也送了庄凯勋一些好酒，也许可看作为“和解”酒。

《谁在你身边》今已在HBO GO上映。