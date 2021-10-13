叹艺人生涯短暂 Pornsak：“老”既能镀金也带贬义

现阶段演艺之路平坦，但名嘴主持Pornsak庆幸考取中医合格执照，有一技之长。他与中医师陈美娥社媒携手主持《医医道来》，节目初衷是为了疫下帮助病患，小病不求人、身心皆自在。

不料却被“有心人”解读“为宣传搞噱头”，Pornsak叫屈：“做这节目无广告、无赞助、无商业挂钩、更没赚钱！”

《医医道来》节目自登上社媒深受欢迎，新一期是以“保养眼睛”为主题，讲述各种眼部疾病及保健之道，口才一流的Pornsak赞叹陈美娥医师就像个“不倒翁”，对任何疑难杂症都能侃侃而谈，怎么也考不倒她。

提起医师陈美娥，Pornsak铭感五中，指出若非美娥医师，他未必有毅力白天拍节目、夜间上课，坚持完成中医考试。

间中，Pornsak因主持《食在好源头》停学两年，最终以“10年寒窗”念完中医，成功考取中医行医执照。

美娥医师在Pornsak心中是个倾囊相授的良师，也像个“慈母” 般的存在，在他忙得不可开交时，甚至为他考试张罗营养“补脑”餐，令徒弟Pornsak觉得，如果还敢半途而废，简直辜负老师厚爱！

毕业之后，Pornsak每星期有四天到美娥医师的诊所为病人针灸， 白天当医师、晚上则做直播，将演艺与行医清楚切割.

Pornsak有感而发：“其实家财万贯不如一技傍身。”

艺人再怎么红也不可能与岁月对抗，“像‘老’套用在医师身上有镀金效应，但艺人被说‘老’已带贬义（考虑过退休吗？）本地艺人很被动，退不退休是看电视台还要不要用你，人生最好的是自己有得选择，我庆幸一天不当艺人仍能生存。”

Pornsak欣慰拥有一张笑容能融化妈妈的脸，疫下每年接至少一至两个广告，笑说：“商家多年来都帮我‘供’房子，我就像大家心中的‘国民儿子’……”