台剧《无神之地不下雨》中首演神明 郑元畅最想当雷神

台湾奇幻爱情剧《无神之地不下雨》10月17日起通过爱奇艺播出。时隔七年再度回归台剧的郑元畅首次演神明，演法力无边的“风之神”Fali。不过他接受本地媒体线上访问时却说若能封神，反而最想当雷神，因为工作时间超短。

郑元畅说：“我只要当雷神，因为他只要下雨天出来打个雷就能收工回家，工作时间很短。当上雷神，我做的头三件事是吃饭、睡觉、打雷。”幽默答案让线上的记者们笑翻。

《无》取材自台湾阿美族神话，描述环境问题让众神选择不再祝福人类土地，随着最后一场雨的到来，众神纷纷离开人间。郑元畅戏里掌管因果矫正司，也是记忆之梳的管理者，负责梳理万事的因果，确保世间一切事物按照造物主的安排前进，并拥有瞬间移动与修改记忆的神力。

他刚接演觉得很过瘾，本来以为可以吊钢丝飞来飞去，“结果发现完全都没吊，因为我是高级神明，只要瞬间移动就好。”

戏中的每个神明都会说一些阿美族语，郑元畅坦言：“我的阿美族语台词很多，刚开始会死背，NG了很多次，熟悉了以后就讲得很顺。剧组也请云门舞集的老师给我们做肢体训练，老师教我一些风之神的眼神和转头动作等，我都严格执行。”

问到自己跟风之神的性格差别，郑元畅说：“风之神做事一板一眼，按部就班。我做事没那么严肃，不会那么死板，我个人比较活泼外向，生活是乱中有序。”

剧中角色拘谨冷酷 傅孟柏：我藏不住情绪

金钟视帝傅孟柏演“雨之神”与人类谢天娣（曾之乔饰）共谱一段刻骨铭心的末日人神恋。傅孟柏所到之处都会下雨，他笑说：“情绪来的时候，可以下雨或让雨暂停，很适合用来把妹。”

他说雨之神执行造物者安排，所以比较拘谨冷酷，不让别人看到情绪，“我本人是藏不住情绪的人，也没那么拘谨。我很不习惯把自己武装起来，喜欢软软的感觉。”

曾之乔透露《无》有很多雨戏，拍得“很凄美却演得很惨”：“记得冬天有一场街道的雨戏，我和柯佳嬿得在厕所包保鲜膜保温。刚好这场戏描述了一场车祸，我躺在血泊和雨水中，回到厕所还得洗掉道具血浆。”

首次与傅孟柏合作 曾之乔：表演方式差距很大

至于跟傅孟柏首次合作，曾之乔说：“他私下有点老灵魂，做事不疾不徐。我们表演方式也有很大差距，我拍过很多商业爱情剧，他比较少拍这类作品，结果我丢出的一些球，他不懂接或不想接，表演过程中擦出全新火花。”

《无》在台东取景，拍戏过程有什么好玩的经历？郑元畅高兴回答：“台东很好玩，有很多美景！大家收工后，可以一起喝酒聊天。我们的群组也会传一些台东好吃好玩的地方，剧组氛围很融洽。”

曾之乔则说：“我们一起住在同家旅馆，好像同学出游似的。我和柯佳嬿都是爱吃鬼，会相约去夜市吃地瓜球、山东鸭头等，生活蛮开心和单纯的。”