《远方的华人》曼谷得大奖

本地资讯节目《远方的华人》荣获今年曼谷国际纪录片大奖的“亚洲最佳纪录片奖”，它是由138个评审从20多个国家与地区的200多个作品中评定出来的。五集的《远》由The Moving Visuals Co制作，讲述各地华人鲜为人知、精彩的移民故事。

杨君伟是其中三集的主持人，他受访时高兴地说：“这次击败多个竞争者荣获亚洲最佳纪录片大奖，证明了新加坡制作的中文资讯节目真的很出色，我们的华语纪录片绝对可以在国际舞台上占有一席之地。这有赖于整个制作团队的每位成员，幕后伙伴尤其功不可没。希望我们可以多制作优质华语资讯节目，表现新加坡在这方面不容忽视的强项。”