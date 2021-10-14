《远方的华人》曼谷得大奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄少伟 发布 / 2021年10月14日 5:00 AM 杨君伟在《远方的华人》主持其中三集。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 本地资讯节目《远方的华人》荣获今年曼谷国际纪录片大奖的“亚洲最佳纪录片奖”，它是由138个评审从20多个国家与地区的200多个作品中评定出来的。五集的《远》由The Moving Visuals Co制作，讲述各地华人鲜为人知、精彩的移民故事。杨君伟是其中三集的主持人，他受访时高兴地说：“这次击败多个竞争者荣获亚洲最佳纪录片大奖，证明了新加坡制作的中文资讯节目真的很出色，我们的华语纪录片绝对可以在国际舞台上占有一席之地。这有赖于整个制作团队的每位成员，幕后伙伴尤其功不可没。希望我们可以多制作优质华语资讯节目，表现新加坡在这方面不容忽视的强项。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 《远方的华人》 资讯节目 杨君伟 上周票房 观众大声说