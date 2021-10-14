最后的决斗 The Last Duel（R21）

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

剧情：“诺曼骑士”卡鲁日（Matt Damon，麦特戴蒙饰）和“乡绅”格里斯（Adam Driver，亚当德利弗饰）在战场上是好搭档，私下也是好友。然而卡鲁日从战争归来后，却指控格里斯强奸自己的妻子玛格丽特（Jodie Comer，朱迪科默饰）。卡鲁日刚开始认为是妻子先勾引格里斯，妻子坚持自己是受害者，他最终请法国国王主持公道。国王让这对好友决一死战，活着的人将成为上帝的旨意，如果卡鲁日失败，他的妻子也将被烧死，作为“诬告”格里斯的惩罚。

影评：好莱坞知名导演Ridley Scott（雷利史考特）擅长古装史诗格局的电影，2001年奥斯卡夺5奖的《战斗勇将》（Gladiator）就是他的作品。新作《最后的决斗》在威尼斯影展掀起震撼性佳评，讲述在14世纪法国女性饱受压迫及残暴时期，一段有关背叛和复仇的扣人心弦故事。

争议公案取自史实

影片根据Eric Jager（艾瑞克杰格尔）的同名小说改编，小说则根据历史真实事件撰写。影片开场卡鲁日与格里斯从战场归来，回归各自的生活，格里斯为王室收税金，捉襟见肘的卡鲁日付不出税金，格里斯念在昔日战场情谊，也没有强人所难。

两人的裂痕在卡鲁日的诸多牢骚后出现，卡鲁日对朝廷充满抱怨，包括他无法继承亡父的头衔等。两人渐行渐远，重逢时卡鲁日已婚，格里斯对卡鲁日的美丽娇妻玛格丽特心动不已，玛格丽特的指控也成为两人撕破脸的最后一根稻草。

男人永远都是爱面子，宣示主权，当玛格丽特说自己被强奸时，老公刚开始对她有所质疑，在那个保守的年代，她宁可冒着被指指点点，丈夫可能会在决斗场丧命，自己也将被焚烧死的命运，但玛格丽特就是要为自己讨回公道，捍卫自己的尊严，勇气可嘉。

兼具男性、女性角度

影片从三个要角的视角来诠释这段历史争议公案的不同真相，并铺陈到最后两男的决斗，两名制作人麦特戴蒙、Ben Affleck（班艾佛列克），以及女编剧Nicole Holofcener（尼科尔哈罗芬瑟）各写一段故事，所以同时具备男性与女性角度。影片采日本已故名导黑泽明《罗生门》三段式论证手法致敬捍卫女权的英雌，此外也深思光荣与屈辱，窥探主仆之间的恩怨情仇，人与人之间的虚情假意。

麦特戴蒙将文盲、老粗与大男人的卡鲁日诠释得一丝不苟，爱看书的亚当德利弗则贴切诠释出自负与风流的格里斯。班艾佛列克演出麦特戴蒙与亚当德利弗的荒淫上司。英国女星朱迪科默成熟漂亮，曾演出《失控玩家》（Free Guy）。影片带点悬疑氛围，不过结局一清二楚。战争场面颇具气势，但片长两个半小时，感觉有点长。（英语对白，附中文字幕）