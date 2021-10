灵魂心声 Respect(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★☆

故事:描绘美国“灵魂歌后”Aretha Franklin(艾瑞莎富兰克林)从小展露光芒,在父亲的教堂唱诗班中磨炼歌艺,长大后签约出道,走过默默无名的日子,一步一脚印成为国际巨星。音乐人Ted White(泰德怀特)成为她的经纪人与丈夫,两人陷入相爱相杀的局面。

短评:灵魂歌后一角由能唱能演,曾凭歌舞片《梦幻女郎》(Dreamgirls)摘奥斯卡最佳女配角奖的Jennifer Hudson(珍妮花赫逊)扮演。艾瑞莎富兰克林2018年因胰腺癌过世,她在生前钦点珍妮花赫逊扮演自己。

珍妮花的压力应该很大,角色非常多面,她得刻画歌后复杂与矛盾的情绪,各个年纪的转变,以及身为女星、女儿、妻子和母亲的身份转换。她诠释到位,不一味模仿,有个人特色,其歌声是这部传记歌舞片最大亮点。此片的问题出在比例和结构,歌后与前夫的纠葛着墨过多,出道事迹巨细靡遗,以致显得拖泥带水。(英语对白,不附字幕)

盖亚 Gaia(NC16)

娱乐性★★☆/艺术性★☆

故事:森林管理员(Monique Rockman,莫妮科洛克曼饰)在森林里弄伤脚,手足无措时,邂逅长年过着原始生活的男子(Carel Nel,卡雷尔内尔饰)与儿子(Alex van Dyk,亚历克斯·凡·迪克饰)。这对父子拥有特别的信仰,信仰帮助他们在林里存活,不被真菌生物感染。

短评:《盖亚》是一部生态奇幻恐怖片,表面上述说三人在诡异森林里存活的故事,其实满是隐喻,探讨的层面包括大地与人类的联结、污染问题、世界末日等,剧本有创意,但不够饱满。悬念很多,我试图找答案,最终却有“扑了个空”的感觉。戏里,人类被真菌生物感染后,身上会长出各种香菇,“死状”有美感,美术与特效做得漂亮。(英语对白,不附字幕)

深水屋 The Deep House(NC16)

娱乐性★★☆/艺术性★☆

故事:蒂娜(Camille Rowe,卡米尔罗饰)和网红男友班(James Jagger,詹姆斯贾格尔饰)经常拍摄及上传水下探险的视频。他们到偏远的湖泊潜水,在水底深处发现一栋淹没的房子,意外唤醒深宅中的黑暗存在。

短评:故事的鬼屋在水底下,法国导演Alexandre Bustillo(亚历山大布斯蒂罗)和Julien Maury(朱利安莫利)决定玩真的。全片几乎都在水底拍摄,相比在陆地拍摄,水里的每一个镜头须要花三倍的时间完成,劳师动众,还得时不时将“鬼屋”拉回水面透透气,以防装潢和家具被泡坏。在技术上是新鲜的尝试,故事方面则欠缺新意。(英语对白,不附字幕)

猛毒:血战大屠杀 Venom: Let There Be Carnage(PG13)

期待指数★★★

故事:延续上集剧情,杀人魔(Woody Harrelson,伍迪哈里森饰)变身残暴的反派“血蜘蛛”,与“猛毒”(Tom Hardy,汤姆哈迪饰)展开腥风血雨的对决。本片由冒险奇幻片《森林之子毛克利》(Mowgli:Legend of the Jungle)的英国导演Andy Serkis(安迪塞基斯)执导,上集的导演Ruben Fleischer(鲁宾弗莱舍)因档期问题无法参与。(英语对白,附中文字幕)