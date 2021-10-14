赵文卓刺绣张智霖倒立 哥哥们的绝活够绝吗

近期最受欢迎的中国综艺节目《披荆斩棘的哥哥》逐步迈向大决赛和成团日，从过气变翻红的“哥哥们”先前被比过一轮身家和老婆，在节目上还小露一手比了“绝活”，引起观众热议。好笑的是，有些“绝活”虽然很“绝”，却让人哭笑不得。

看以上节目的MV片段当中，哥哥们在舞台上展现霸气，在台下又是如何？

“绝活”的意思就是拿手而有特色的本领，zaobao.sg记者根据特色和功用来评估哥哥们绝活，看看你同不同意……

敖犬：盘腿平移 特色：3/5 功用：2/5

好好一双腿不走路却盘起来？大概只有表演时偶尔用到吧，大概还能练练臂力……

敖犬表演盘腿平移，有点像螃蟹走路。（视频截图）

陈小春：模仿 特色：2/5 功用：5/5

哥哥会理发，嫂嫂能不欢迎？即使不服务自己，孩子们的理发钱都省下了！

陈小春像不像理发师傅？（视频截图）

高瀚宇：模仿 特色：3/5 功用：3/5

高瀚宇一人模仿好几位哥哥，都算抓住了对方的特点精髓，逗得看者大乐。场面气氛太冷时，他有热场功能。

能唱会演的高瀚宇模仿陈小春颇神似，逗得后者哭笑不得，非常有趣。（视频截图）

黄贯中：指尖俯卧撑 特色：2/5 功用：3/5

黄贯中弯曲手指，用指尖支撑着身体完成俯卧撑。这个只有少数壮男才能做到，算是能强身健体吧。

黄贯中表演指尖掌上压。（视频截图）

李承铉：做造型 特色：1/5 功用：5/5

哥哥有这个本事，等于家里有个私人专用造型师贴身服务啊！

在中国发展韩籍艺人李承铉做造型，表情专注。（视频截图）

瑞奇：徒手开瓶盖 特色：3/5 功用：2/5

平时没什么用，等到出外野餐缺少工具，这个人肉开瓶器就派上用场了。

乐队歌手瑞奇不只懂音乐，还是“人肉开瓶器”。（视频截图）

谢天华：自由控制起鸡皮 特色：5/5 功用：1/5

真是令人大开眼界的绝活，可惜一点实用性也没有，观众一秒惊呆后，表演和效果都到此结束。

谢天华（右图）可以自由控制起鸡皮（疙瘩），看到他的皮肤上呈现明显的颗粒状，其他哥哥们大概也都起了鸡皮，惊叹表情成了亮点。（视频截图）

尹正：修眉 特色：3/5 功用：4/5

家有修眉师，太太们还需要出去花钱“修饰门面”吗？

尹正替人修眉，表情百分百认真。（视频截图）

张晋：反向跳远 特色：1/5 功用：0/5

哈哈哈，这算是一无是处的本事了吧，人生要活多久才能用得上它呢？

张晋的反向跳远本事，一生应该难用上一次吧？（视频截图）

张智霖：头顶倒立 特色：2/5 功用：3/5

张智霖这个年纪能倒立，相当不容易。（视频截图）

赵文卓刺绣 特色：5/5 功用：5/5

这不是十三姨做的吗？怎么黄飞鸿抢来干呢？猛男绣花变绣娘，但赵文卓可一点都不娘，还呈现很大的反差萌，让大家看傻了眼。他在节目中拿出绣品，刺绣上的针线非常精细，绣得很好看。原来他从小就会刺绣，一家人为了买一台电视机，每天都绣一个只值几毛钱的图案，累积了几个月才换上新的电视机，让大家惊叹，他武能飞檐走壁，文能飞针走线。今时今日，懂得刺绣的直男应该少之又少吧，还很有实用性呢！

赵文卓展示刺绣才能，赢得满堂惊叹喝彩。（视频截图）

哥哥们展示表演才华

想看30位哥哥展示独门绝技、表演才华，争取成团机会？星和Hub都会台 (111/825频道) 将从29日起，每逢星期五晚上8点播出。

（MV视频由星和提供）