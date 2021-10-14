UFM 100.3 20周年台庆 文鸿最糗事：英语说不好

UFM100.3 DJ黄文鸿最糗事是英语说不好，和蔼可亲的丽梅是众人眼中“最FUN DJ ”。

电台UFM 100.3欢庆20周年台庆，生日当天（10月3日）众DJ透过面簿直播与听众、网友庆生，节目中他们也透露将登上明天出版的《优1周》封面。

这次的封面，以粉色为主色，DJ们多半也穿上粉色系列上镜，让照片呈献出了甜蜜的视觉，也符合这次杂志封面的主题“FUN糖”；DJ们在杂志中也回忆了20周年的甜蜜往事。

身为电台的“开台元老”，20年来带领众同事“玩”过20年的光阴；陪着电台过20岁生日，文鸿的感受是感恩一切的人和事。

20年的回忆，文鸿在电台做了很多尝试，提及发生过什么广播糗事，他直言：“多数是和英文有关。我把perm hair讲成sperm hair这种！”

在众多DJ当中，这位“开台元老”觉得丽梅是电台“最FUN DJ”，直指她天生就是搞笑咖，而且年纪越大越好笑。

对于自己是“最FUN DJ”，丽梅笑言当仁不让，她说，因为常忘了自己是个女人，“想玩就玩，也忘了自己的岁数和矜持！”

她心目中“最不FUN”的DJ人 选，首选文鸿，并解释道：“太失‘形象’、太丑态的表演，他常常只会‘点’我做，还说是我太好cue了！”

伟龙挑战15小时不说话

加入电台6年，伟龙有不少值得纪念的回忆；最难忘的是15周年台庆的“大静赛”活动，他说：“‘大静赛’挑战DJ们连续15个小时不说话，回想起来觉得很值得。毕竟团队经过一些‘苦难’，感情也更紧密！”

至于欣盈，她说，电台见证了她生命当中好几个重要的阶段，从少女到人妻到人母，她的青春和回忆，很大一部分的组成都在电台。

“最感动的应该是2017年注册结婚的时候，当时刚巧是10月份碰上电台庆生，和好些听众有个聚会，聚会上我收到很多很多的祝福和拥抱！”