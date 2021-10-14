拍《隔爱》结缘 周冬雨派司机送陈哲艺入院

谈新作《隔爱》男女主角，陈哲艺曾被周冬雨“送入院”，与章宇随时可煲三四小时的电话粥！

由七名导演的疫情主题短片集合而成的《疫年之初》（The Year of the Everlasting Storm）下周四（10月21日）在本地上映。本地导演陈哲艺献出的《隔爱》中，中国影后周冬雨和实力派男星章宇扮演一对因疫情困守家中的年轻爸妈。

人在上海的陈哲艺昨天（10月13日）接受本地媒体视讯访问。聊起两名主角，他指，跟章宇像是“要好的网友”，之前透过视讯合作《隔爱》，6月才在上海国际电影节真正面对面，似网友见面般有点害羞。陈哲艺说，与章宇聊电话可聊上三、四个小时，话题围绕电影、剧本、表演等，非常投机。

至于周冬雨，陈哲艺赞她直率、讲义气。今年6月，他在北京酒店房里踢到床边，脚趾头被割伤需要缝针，周冬雨帮他找医院，“她还派出自己的司机载我去医院。当时她在片场忙，还帮我联系人，找适合外国人去的医院，我觉得蛮贴心的。”

《隔爱》描绘年轻夫妻居家防疫，照顾幼子，面对生活压力，相当写实。周冬雨和章宇有吵架戏，也有床戏。陈哲艺称床戏不会“太耸动”，而章宇什么角色都演过，对方还曾打趣说：“牺牲肉体又怎样呢？又不是牺牲灵魂。”周冬雨面对床戏时，起初有点尴尬，但很快跨越尴尬，投入演出。

陈哲艺花钱 妻不会唠叨

短片情节聚焦一家三口，陈哲艺也是一家三口，《隔爱》是他的切身故事？他说，片中蕴含他在隔离之中的情感。他与妻儿在伦敦定居，去年疫情严峻，充满未知数，妻子曾高烧三天，躲在房间自我隔离。他独自照顾18个月大、想念妈妈又哭又闹的儿子，“我在家拼命消毒，煮完饭消毒，小孩子睡了又消毒，有精神崩溃的地步。”

戏里的夫妻因经济压力吵架，陈哲艺的妻子则不会为钱唠叨他，只唠叨他要花多一点时间执导自己的作品。日前庆祝结婚12周年纪念日的他说：“我妈说，我做对的事就是娶了我太太。在这个世界上，可能只有她能容忍我。”

“这部片拯救了我！”

陈哲艺说：“这部片子拯救了我！”

制作公司拨1万美元（约1万3500新元）的制作费给《隔爱》，但五天的拍摄费用不止，加上剧组伙食费、美术道具、租房子拍摄、交通费等，陈哲艺倒贴五位数新元拍戏。

他享受创作的幸福感，“感觉自己一整年什么都没做，蛮潦倒的，拍这部片子拯救了我，那个时候有存在危机……电影院会继续开门，但大家可能只会看好莱坞大片、漫威片，我这种文艺导演，拍小品故事，还有存在的空间吗？”

陈哲艺目前在上海酒店隔离，下周一出关。他预计在中国工作至明年1月，之后回英国拍一部英语片，明年下半年回新拍“成长三部曲”的最后一部《我们都是陌生人》。