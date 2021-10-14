韩综邀健身专家票选 安普贤、李是英获选身材最好男女韩星

（综合讯）韩国Mnet综艺节目《TMI News》日前邀请多位健身专家及业界人士，共同票选韩国演艺圈“身材最好的男女明星”。结果“身材最好男女明星”冠军分别是新剧《以吾之名》的安普贤和《甜蜜家园》中饰演消防员的李是英。

男女第一名 都曾是拳击手

安普贤在入行之前是一位拳击选手，也曾担任过模特儿，《梨泰院CLASS》反派角色爆红之后，完美六块腹肌和二头肌总是能够引发外界惊叹，完美的身材让他的人气直升，屡次登上杂志封面，精壮大胸肌还有性感人鱼线，让人看得目不转睛。安普贤下半年戏剧作品大爆发，与金高银合演的《柔美的细胞小将》开播广受好评，与韩韶禧的复仇爽剧《以吾之名》更是引爆戏迷期待。

曾是业余拳击手的李是英热爱运动，靠登山和慢跑锻炼出体脂高达9.8%的魔鬼线条。李是英在《甜蜜家园》饰演前特种部队和消防队员，为了角色狠操半年，做重训和武术训练，结果练出让人惊叹的“圣诞树背肌”，被网友们误认为是靠P图后制而成。

排名第二的是韩国嘻哈歌星朴宰范（Jay Park），他近年爱上健身，从无氧运动，高强度拳击燃脂，到伏地挺身，每项运动项目都是他健身的基本菜单。

朴叙俊获第三名

“身材最好男星”第三名是朴叙俊，他对于自己的身材管理相当严格，一身养眼的肌肉让女粉丝心花怒放。

排名第二的女星是《我的上流世界》《天空之城》的金瑞亨。48岁的她身材及脸蛋都保养得宜，被称为“美魔女”，而她本身是需要强大肌耐力的“皮拉提”爱好者，也凭著做瑜伽和走路维持长年的好身材。第三名是女团BLACKPINK的Lisa，她身高167公分，体重却只有45公斤，传闻腰围只有51公分。据悉她其实也是直立板单桨冲浪的爱好者，因此能锻炼核心肌群紧实，打造出傲人性感的线条。