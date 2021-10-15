《达人秀》歌手崔成奉谎称罹癌 骗取粉丝同情募款

（综合讯）从选秀比赛《韩国达人秀》出身的韩国31岁歌手崔成奉（Choi Sung-Bong）被爆扯谎罹癌，骗取粉丝同情捐款，不仅如此，他还被踢爆本身开着宝马，还送给女友奥迪，更是酒店常客，每次出手都很大方，支付数百万韩元小费。

崔成奉外貌平凡，2011年参加《韩国达人秀》时以厚实高亢的歌声获得评审青睐，并获得亚军，当时被誉为是韩版“苏珊大婶”Susan Boyle（苏珊波伊尔），再加上他出身孤儿背景，很快就打开知名度。崔成奉3岁时遭父母遗弃被送进孤儿院，5岁时因为被殴打而逃离孤儿院，自此靠着卖口香糖和提神饮料为生，晚上睡在楼梯或公共厕所，过了10年如蜉蝣般的生活，长大后从事劳力工作。

崔成奉说自己从未上过小学和中学，但却通过资格考进一所艺术高中，而且主修歌唱，当时就有网友质疑他篡改背景。今年5月，他穿上病人服自曝罹癌，还在纸上写道“我很想唱歌”，希望大家为他加油打气，博得粉丝同情为他募集到约10亿韩元（约113万新元）医疗费，怎料近日却被资深媒体人踢爆罹癌是假的，所贴出的诊断书出处不明，就连内容撰写开刀日期的格式也不对。

崔成奉在12日发文说：“很抱歉因为个人问题让大家伤心了。希望我将珍贵的后援金（粉丝募款）归还的会员们，我理当要归还，但是很抱歉，我现在身上只剩6万5480韩元（约74新元）”“无论如何，我会归还后援金给大家，然后离开。”