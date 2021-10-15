遭同行批“做广播不认真” 黄子佼盼以和为贵

（台北讯）台湾主持人黄子佼近日在面簿透露遭广播同行批评“不认真”，让他难以接受，他虽未公开对方是谁，但圈内疯传此人正是资深广播人吴建恒。黄子佼昨天出席和陈建年主持的原民台“Semenay我们的歌”记者会，被问到以后见到吴建恒会否尴尬，他说当下已发短信给对方，彼此都讲开，等于默认对方就是吴建恒。

黄子佼说，自己的处世原则是以和为贵，“尽量不要来与我为敌啦，拜托拜托，与我为敌之后，我也不会真的把事情闹大，也不会去公开对方的名字，我习惯私下处理，用面簿做个记录。”而吴建恒的名字被爆出来，他也觉得不太好，“这世界不需要这么多的对立，所以我把所有贴文删掉了，希望这件事情到此为止。”

黄子佼长期为广播注入大量心力，却被人说不认真，让他很难接受，“每个人在职场上都有自己的节奏和眉角，除非跟在我身边五年看看，才知道什么是认真、不认真。”并认为，广播已是夕阳工业，大家应该要更团结，“大家各自安好，各自服务自己的听众，我觉得这比较重要。”

黄子佼明年将迈入50岁，他近日提到明年启动“10年接班计划”，希望寻找到在各领域的接班人，盼能在60岁安心退休，与老婆孟耿如携手游山玩水，“因为我欠她太多了。”他表示退休后不会完全退出热爱的演艺圈，主持电台工作可能会变成块状，若是遇到很喜爱、公益的工作邀约，仍会亲自力挺。