万绮雯浙江开民宿 曾因轧戏哭诉：你们放过我

（香港讯）51岁万绮雯去年拍完与欧阳震华、马德钟合作的剧集《伙记办大事》后，于去年3月正式与TVB（无线）结束八年宾主关系。她近年将工作重心转移中国大陆，成立工作室接拍综艺节目，并于浙江投资民宿。

万绮雯近日在社媒发出千字贴文，谈到曾经历低谷，有过迷惘、挣扎，去年合约到期，她希望能享受自由，之后会否再拍戏是未知数。

万绮雯之前主持节目《绮遇记》时走访很多民宿，最后一站到了浙江莫干山。她觉得环境很美，也很喜欢民宿的设计，民宿老板找她做代言人，她于是与民宿老板合作，“从选择要入股搞民宿开始，我就来内地定居了。我想花更多时间去管理民宿。”

曾拍戏受伤导致肋骨折断

万绮雯在1989年参选亚姐夺得亚军后加入亚视，之后凭《我和僵尸有个约会》走红，成为亚视力捧花旦之一。她2004年离开效力15年的亚视，数年后以外援形式回巢拍《法网群英》，之后减产，间中演出电影及舞台剧。2012年加盟无线，先后拍了《老表，你好嘢！》《食为奴》《东坡家事》《伙记办大事》等。

回忆拍戏，她坦言常常轧两部剧，完全没有时间休息，累到曾对着镜头哭说：“你们放过我。”她也会因不实报道不开心，拍《我和僵尸有个约会3》时意外受伤，导致肋骨折断，尾椎移位，“那个痛让你没法说话、咳嗽，不能打喷嚏，不能笑，坐下来都很难，高跟鞋不能再穿了，走路每一步你都痛一下。”她过后停工很长时间，期间学陶瓷、插花及画画，做小时候想做的事。

她说：“这十几年当然有低谷的时候，有过迷惘、挣扎，感觉有点不对劲，我就停下来，不要乱，停下来再说。”2008年有人找她拍戏，觉得身体还可以，就趁年轻再拍一些，不过她觉得应该有自己的步伐，不一定要做出什么成绩，感觉就轻松好多。