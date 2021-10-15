因疫情丢豪宅管家工作 段伟明驾卡车

“阿财”段伟明在圣淘沙豪宅担任管家8年，薪资优渥高达5000，但因疫情关系，豪宅老板一家很久没有来本地，他因此丢了工作。

段伟明昨天（10月14日）受访表示，丢工作已经有一段时间了，不想被报道是不想博人同情。“疫情发生后，就有这个心理准备，但没想到来得这么快。”

他透露，豪宅丢工作的也不只他一个人，也有其他员工被辞退，目前只剩下一名工作人员在看管房子。“因为老板一家太久没有来本地，加上疫情，他们不再需要我了， 所以我打道回府。”

他笑说，自己在豪宅当管家也算是安逸了很多年，现在不能懒惰了。幸好他从9月开始有接演5频道的英语剧《128 Circle》第二季，目前还能勉强维持生计。

不过因为不是每天都有戏拍，每个月大约10到12天，因此当得知剧组需要一名司机每天驾卡车运输拍摄器材时，他向老板毛遂自荐，说明当下的处境，争取到这份兼职工作。“我也不能没有经济来源，所以很感激制作公司给我这样的机会。”

只是当卡车司机，工作时间比较长，要10多个小时，每天早上他需要提前把拍摄器材用卡车运到指定的拍摄地点，晚上剧组收工后，他则将器材运回公司指定的地方。白天拍摄期间，也不能离开卡车太长时间，以防剧组有时需要在卡车上拿一些拍摄工具。

段伟明1986年凭《芝麻绿豆》中的咖啡仔“阿财”成为家喻户晓的演员，但星途坎坷。他曾因负债在本地当过巴士车长，最落魄的时候，还在台湾的工地当过建筑工人。

盼能找一份稳定工作

段伟明曾说，在新加坡演戏只有死路一条，当演员只要3个月拿不到薪水就得负债！因此，未来他的重心依然是找一份稳定的工作来养家。

他透露，自己有一套三房式组屋，所以无需为住宿操心，也不需要养车，唯一需要负担的是96岁的养母生活费以及付给前妻儿子的赡养费。

即便如此，他态度乐观，没有长远打算。“这次拍戏和驾车的薪水还不错，应该还能撑一年。”

《128 Circle》第二季预计在12月杀青，段伟明表示在那之后再做打算。他也希望剧集播出后，如果观众回响好，也许还能拍第三季。

段伟明曾说，在新加坡演戏只有死路一条，当演员只要3个月拿不到薪水就得负债！因此，未来他的重心依然是找一份稳定的工作来养家。