《21点灵》演阿姐仍是配角 许美珍：我看得开

许美珍25岁成本地最年轻的视后，近年来一直屈居配角，虽然在新剧《21点灵》中出演电视台戏剧组阿姐，但仍属配角，不过她看得开，不介意扶持主角。

在《21点灵》中，许美珍出演的戏剧组阿姐和陈凤玲出演的综艺组阿姐争夺娱乐圈地位，但剧集的主线是讲述陈凤玲为3只鬼完成心愿的故事，因此这条争夺阿姐地位的故事仍属支线。

许美珍自1999年凭借电视剧《出路》获得红星大奖视后之后，运气就一路急转直下，多年都担任配角演出。但演技不俗的她凭借角色多次入围最佳女配角奖，最近她更是凭《过江新娘》中的“钟佩佩”一角获得“亚洲影艺创意大奖”新加坡区域最佳女配角。

她日前受访表示，长江后浪推前浪，自己不介意扶持主角。“我对演主角或配角，看得很开。到了一定年龄，比较适合演成熟、稳重的角色。”

她认为角色无大小，最主要是很享受演戏的过程。“把注意力放在戏上，作品出街的时候得到观众的掌声，对我来说，是最大的推动力。”

至于有没拿奖，她解释要看天时地利人和。“比如这次的亚洲影艺创意大奖，评审的审美观就不一样。”

她也说，有适合的剧本和角色，相信剧组会考虑她，但无论是主角还是配角，自己拿到剧本，一定都会设计，让角色和过往演过的不一样。

不希望坏人脸谱化

在《21点灵》中出演戏剧组阿姐，为了保住演艺圈的地位，颇有心机，是一位难搞的阿姐。但许美珍表示，不想演坏人太用力，避免脸谱化。“我尽量不要把坏人写在脸上，不想观众一看到她就觉得是坏人，对我来说是一种新的尝试。”

剧中她和陈凤玲以及陈泓宇是一对三角恋关系，多数戏份是和陈凤玲搭档，但最近因为疫情严重，感染病例太多，而她和陈凤玲的戏又多是大场面，比如出席记者会等，所以目前还在等公司安排。

近来，许美珍连拍《人心鉴定师》和《21点灵》，她说本地电视演员都会面临一个挑战，就是如果接连拍的几部戏前后脚播出，很容易让观众有同感，所以演绎角色一定要有差异性，观众才会有不一样的感觉。

挂念在新山的姚玟隆

许美珍表示，拍完《21点灵》后，明年初会休息一段时间，喘口气，放空自己。

她表示，疫情给自己带来一些焦虑，也不能出国。谈到疫情，她也很挂念在新山的姚玟隆，“我们自从合作《我的女侠罗明依》后就没见面了。他被卡在新山，蛮想念他的，希望他安全，也希望他的餐厅经营正常。”