“大湾区哥哥”通宵开工 市民塞爆追星惊动警察

（综合讯）“大湾区哥哥”陈小春、张智霖、梁汉文、谢天华和林晓峰凭《披荆斩棘的哥哥》人气急升，他们近日应邀在广州东山口拍摄《花开广州 幸福绽放》城市宣传片，由于所到之处都有大批市民疯狂跟随，造成阻街、噪音，甚至阿婆被迫吃饭盒等民生不便。

前晚（10月13日），广东广播电视台公共频道播出的节目《DV现场》，以“居民投诉：追星群众蹲守到凌晨扰人清梦，望保持理智”为题报道，指节目录影到凌晨，但围观人群直至两点仍未散去，甚至有人报警，有警察到场了解。

节目中，当地市民受访时反映不满，指大队在一间大宅由晚上开始拍通宵，引来大批追星族守候，让人无法入睡。“我两点多望过去，见到还有几十个人，而且肯定有人报警，因为见到有阿Sir。”该街坊指行人巷平日只有少数行人，现在一大堆市民塞爆，造成出入不方便，而且每当有“哥哥”出入，叫嚣声不绝，引起骚动。

另有网民声称追星时有市民与工作人员发生肢体碰撞。网上流传一条短片，梁汉文和陈小春在大批工作人员保护下穿过小巷，当时有保安人员维持秩序，期间一名拿着手机拍照的女子突围上前拍摄，工作人员即手脚并用挡着对方。

菜市场水泄不通 一众阿婆怒投诉

有网民在讨论区称，菜市场因拍摄关系挤得水泄不通，造成买菜不便，有长者因而被迫叫外卖，吃饭盒解决三餐问题，并指：“不少阿婆投诉到行政部门，生活都被打乱了！”

对于“哥哥扰民”一事，哥哥们未有回复，不过在网民拍到的追星照或短片中，见到谢天华、张智霖和陈小春每当出入拍摄的大宅时，见有市民围观和叫嚣，都不断做手势呼吁大家冷静，把声量降低，可见他们也知道为居民带来不便。

有指节目组本来租用大宅2个月，但未知是否投诉太多，有网民指节目组已撤离。