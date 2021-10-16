“天才老爹”6月获释 又被控30年前下药迷奸

（综合讯） 84岁美国著名老牌喜剧演员“天才老爹”Bill Cosby（比尔科斯比，前译比尔寇斯比）之前因性侵案入狱，今年6月底获释出狱，结果本月14日又被告上法庭。现年57岁的洛杉矶女艺术家兼演员Lili Bernard（莉丽柏纳德）指控他1990年在新泽西州大西洋城酒店房间内下药迷奸她。

科斯比2018年因另一桩性侵案遭定罪，刑期3至10年，但宾州高等法院6月以程序问题为由，推翻了他的定罪；已在狱中服刑两年多的科斯比立即获释。

莉丽说：“科斯比获释，让我再次受创，也吓坏了。我替所有与他接触过的女人或女孩害怕；宾州高等法院让掠夺者重返街头，因此决定提告。”

她在公开提控的新闻稿中说，“我等了很长时间，我的案子才得以提呈法庭。我要让科斯比为他对我做的事负责；尽管此事发生在很久以前，但我至今仍活在恐惧、痛苦和耻辱中。”

莉丽向美国媒体透露，1990年她26岁时，科斯比答应指导她上他的当红节目《天才老爹》（The Cosby Show），在酒店房间里下药强奸了她。

报道指，此讼案描述科斯比知道莉丽不喝酒，于是给她喝了一种他声称不含酒精的饮料，结果她立即感到虚弱、头晕和恶心，随后就昏了过去，醒来时发现科斯比正在脱她衣服，她虽抗拒，但又再次昏倒；醒来时，科斯比正在强暴她，后来她再次失去知觉，最后在浴室按摩浴缸中赤身裸体醒来。科斯比之后“迅速把她的衣服穿好”，让一名酒店人员协助他把莉丽带到一辆车上，送她回纽约市。