UFM100.3 DJ丽梅与谢韵仪搭档主持旅游局宣传片

日前，UFM 100.3 DJ丽梅在社交平台IG晒出和本地著名主持人谢韵仪的合照，并写道：“开心地和谢韵仪（Michelle）一起合作”，由于之前她曾上载和老搭档易凌（吱吱）的合照，不少网友以为她俩再度合作，而这次却晒出和谢韵仪的合照，莫非她技痒，复出主持电视综艺节目？

记者昨午（10月15日）致电丽梅了解情况，她笑说：“没有啦，只是受邀客串主持新加坡旅游局的一个宣传片。”

根据丽梅说，那个宣传片主要是宣传关于“重新探索新加坡消费券”，节目是由谢韵仪主持，而自己不过是客串一集，在那一集中，她担任“导游”带领Michelle走访新加坡好几个地方，包括牛车水、位于维多利亚街（Victoria Street）的马拉巴回教堂（Masjid Malabar）等。

这是丽梅相隔了许多年再次面对镜头主持节目，她笑说：“感觉马上就回来了！”

曾经是电视主持人出身，后辗转去拍电视剧，而今从幕前走到幕后当DJ，她说：“那种感觉就好像再次可以学以致用了！”

这次的经验后，是否会蠢蠢欲动想要再当电视主持？

丽梅说：“若有人找我，公司又允许的话，我当然OK啦！”

那，若果真有机会，她又想主持什么类型的节目？

丽梅爽口地答道：“冒险又带刺激性的节目，像上山下海，尝试绑紧跳的，还有吃，如到处去吃海鲜...... 哈哈哈。”

提及这次和本地主持界“阿姐”谢韵仪合作，丽梅大赞她是个平易近人、贴心的人。

“虽然我们是认识，但印象中只合作过一次，她很随和，知道我很久没有面对镜头，会不断提醒我该注意的细节，和她一起合作感觉很舒服、自在，也没有压力。”

望开雕眉店

丽梅爱上雕眉，不时会在空中或社交平台分享有关雕眉的事宜，甚至看人也看眉毛。

她说：“我真的太喜欢雕眉了，如果相隔一段长时间没替人雕眉，我会技痒，不介意低收费替人雕眉呢！”

也因为喜欢，丽梅心中有个心愿，就是未来5年内，若条件许可的话，她希望能开一间雕眉店，替人雕出美丽的眉毛。

问她开始为这个计划而部署了吗？

她说：“目前正处在疫情下，很多东西难以计划，首个计划就是先存够钱吧，毕竟要做生意不容易！”