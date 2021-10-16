陈凯琳赞老公郑嘉颖有耐性 为孩子难拍剧

大赞老公郑嘉颖看顾孩子有耐性，为了孩子，陈凯琳暂不拍剧。

陈凯琳（Grace）昨天（10月15日）为自家化妆绵品牌现身宣传，无独有偶，她的老公郑嘉颖回TVB拍摄的台庆剧《星空下的仁医》将在下周一（10月18日）启播，剧中郑嘉颖饰演一名儿科医生，在剧集中得面对不少的孩子，Grace昨天在活动中接受港媒体的访问时，表示这次郑嘉颖拍《星空下的仁医》最大的收获是认识一位儿科医生，孩子日后有急事也可直接致电对方求助，又指老公拍完该剧更懂教育孩子，有时她对孩子发脾气，老公便说要一起冷静，不会要求自己做好人。

这次郑嘉颖难得在香港拍剧，陈凯琳也表示十分期待，“我很久没有看老公拍剧了！”

那，可会让儿子看父亲的演出？

“《星空下的仁医》讲述小孩子的戏可以让他们看，以前老公在《怒火街头》中饰演的Law霸角色，则孩子不宜收看，免得他们学爸爸在戏中的形象邋里邋遢就不好了。”

至于儿子看到父亲在电视中和另一个女性在一起会不会习惯？

Grace开玩笑说：“是我不习惯多一点咯！不过，都ok，演戏嘛，我会不停在儿子身边跟他们说是演戏。”

不舍长时间离开2儿

结婚生子后，陈凯琳很少拍剧，但却主持了好几个节目，如《日日妈妈声》《诸朋好友》《2021香港小姐晋级赛》及《2021香港小姐竞选总决赛》，她说自己暂时很难再拍剧，“每次出门前看着两个儿子时，我会立刻告诉他们‘妈咪很快就会回来，所以若拍剧，我会很不舍离开他们那么长时间。’”

可会考虑再生多个？她说：“暂时没有这个打算，先照顾好这两个儿子吧！”