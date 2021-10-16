ViuTV“换夫换妻”玩出火 《赌命夫妻》被轰3宗罪

（香港讯）陈嘉倩和火火主持的ViuTV真人秀《赌命夫妻》，邀请5对夫妻接受不同挑战，还有10位男女艺人化身“兼职情人”，大玩类似“换夫”“换妻”游戏。期间有不少身体接触，内容极之重口味，以致开播至今，惹来网民极大非议，并狂轰“3宗罪”，包括“不伦不类”、“歪曲道德”和“镜头过火”。

《赌命夫妻》10月11日开播，参赛夫妻接受不同类型的挑战，最终获胜者会赢得10万港元（1.7万新元）。也许因为奖金诱人，5对夫妻可谓搏到尽，首集其中一个环节要大谈性生活，5对夫妻被要求在白板画上最合拍的性行为动作，主持火火亦提醒众人只能画火柴人。

但因为内容太露骨，节目组最终将白板上的内容“打格”处理，连主持人的某些说话都加上“哔”消音，令观众看到一头雾水，并大骂ViuTV不应将节目安排在晚上9时半播出，极之“不伦不类”。

除了大谈性话题，节目组安排多位男女艺人做“兼职情人”，分别跟不同夫妻约会，挑战“换夫”“换妻”游戏。5位“兼职情人”与5位人妻展开浪漫约会，其中陈安立（Brian）与人妻Luna去沙滩玩，被指全程眉来眼去，气氛暧昧，互搽防晒一幕，连主持人火火都忍不住说“玩得太过火”、“担心拆散人家家庭”。

至于5位人夫的挑战，亦具争议，5位曾参加口罩小姐的佳丽穿上火辣泳衣，与5位人夫大玩游戏，当中不乏“胸压”、“身贴身”的肢体接触。由于画面十分露骨，加上节目概念过于开放，连日来被大批网民狂轰。

通讯事务管理局亦有收到有关该节目的投诉，主要认为内容鼓吹婚外情。对于节目被轰3宗罪，ViuTV方面则“不回应”。

被指与人妻“过电” 陈安立竟说节目有教育意义

对于节目被狂轰，主持人陈嘉倩表示看过前晚人夫与“兼职情人”玩游戏一集，也有“滴汗”感，因为她没有参与该环节，故播出才知道。但她说节目“不是这么简单”：“我之后参与的拍摄，好多都是竞技游戏和婚姻辅导环节。”

至于被指与人妻Luna“过电”的艺人陈安立则表示：“起初找我拍这个节目时，我也觉得吓？玩这么大？搞人妻？但拍摄时发现5对夫妻都玩得起，如果只是坐着讲话，好像婚姻辅导，就闷到没人看啦！要给一些难题、抉择和诱惑，反而会有更多真性情和赤裸的感受。说节目会教坏人？我反而觉得有教育意义，他们都有透过这次的参与，重新认识自己以及重新看待婚姻关系。”其实我们几个‘兼职情人’如果可以帮到他们的夫妻关系更加和睦，也挺有意义。”